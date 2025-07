Cháy căn hộ trong khu đô thị Ciputra, 47 người được sơ tán khẩn cấp

Tối 25/7, Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy xảy ra ở chung cư E1 khu đô thị Ciputra (phường Phú Thượng).

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, gần 12h trưa ngày 25/7, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Hà Nội tiếp nhận tin báo xảy ra cháy tại tầng 12 của tòa nhà trên. Khói đen lan ra hành lang khiến nhiều người tháo chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 14 cùng các lực lượng đã điều động xe chữa cháy cùng hàng chục cảnh sát tới hiện trường.

Sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở triển khai họng nước vách tường, khống chế đám cháy, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Cảnh sát khống chế ngọn lửa từ căn hộ xảy ra cháy - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, đồng thời, cảnh sát tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho 45 cư dân và giải cứu an toàn cho 2 người bị ảnh hưởng bởi khói trong căn hộ 12B04, tới nay cả 2 nạn nhân sức khỏe đều ổn định.

Nhà chức trách cho hay, đám cháy xảy ra tại khu vực để đồ dùng gia đình, diện tích cháy khoảng 2m2. Thời điểm xảy ra cháy, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động của tòa nhà hoạt động hiệu quả. Lực lượng PCCC cơ sở đã kịp thời triển khai chữa cháy ban đầu và phối hợp hỗ trợ người dân thoát nạn.

Cảnh sát hướng dẫn người dân thoát nạn trong vụ cháy - Ảnh: Báo Dân trí

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết thêm, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản đang được thống kê, nguyên nhân cháy và phân loại vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Để đảm bảo an toàn PCCC, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân và cộng đồng, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân sinh sống tại các chung cư, nhà cao tầng, cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy.

Diễn biến bất ngờ trong vụ bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất tích: Gia đình nhận được manh mối mới Chị Nguyễn Thùy Dương (SN 1983), mẹ của cháu Nguyễn Kiều Trang, cho biết: Vào khoảng 20h15 ngày 23/7, con gái chị rời khỏi nhà tại số 7, ngách 8, ngõ 245 Lạc Long Quân (Hà Nội). Kể từ thời điểm đó đến nay, cháu chưa trở về và gia đình không rõ cháu đi đâu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-can-ho-trong-khu-o-thi-ciputra-47-nguoi-uoc-so-tan-khan-cap-738418.html