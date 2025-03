Liên quan đến đoạn clip người vợ bị chồng đánh gục khi nấu ăn mà mạng xã hội lan truyền những ngày qua, ngày 6/3, một lãnh đạo của UBND huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho biết Công an xã Đất Mũi đã làm việc với những người liên quan.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, liên quan đến đoạn clip người vợ bị chồng đánh gục khi nấu ăn mà mạng xã hội lan truyền những ngày qua, chiều 6/3, một lãnh đạo của UBND xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho biết qua làm việc bước đầu với công an thì cả hai đều không có yêu cầu xử lý.

Lãnh đạo của UBND xã Đất Mũi cho hay công an đang điều tra làm rõg. "Chị A. gia đình ở xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nhưng đến xã Đất Mũi học trang điểm. Theo đoạn clip, dù bị chồng là anh S. đánh rất mạnh nhưng chị A. rất may không bị thương tích gì" – vị này thông tin thêm.

Người phụ nữ bị đánh gục khi đang nấu ăn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhiều trang mạng xã hội có lượng lớn người theo dõi đã đăng tải đoạn clip dài gần 20 giây, ghi lại cảnh một phụ nữ đang nấu ăn thì bị người đàn ông mặc áo thun trắng túm tóc, đánh mạnh vào đầu dẫn đến ngã gục xuống sàn nhà.

Vụ việc diễn ra bất ngờ nên người phụ nữ này không kịp phản ứng. Người trong nhà phát hiện vụ việc đã đến can ngăn, đẩy người đàn ông trên ra ngoài.

Thông tin trên ngay lập tức đã gây "bão" mạng xã hội với hàng ngàn lượt bình luận. Sau đó, Công an xã Đất Mũi nhanh chóng vào cuộc xác minh và làm việc với những người liên quan.

