Còn để những vật này trong phòng khách, đừng hỏi vì sao vợ chồng mãi bất hòa, nghèo rớt mồng tơi

Đời sống 15/09/2017 16:59

Phòng khách không chỉ là nơi để các thành viên nghỉ ngơi, giải trí hay tiếp khách mà còn ảnh hưởng đến phong thủy của cả ngôi nhà.

Dưới đây là một số vật dụng mà gia chủ nên hạn chế đặt trong phòng khách để tránh gặp điều không may, gia đình hòa thuận.

Hoa giả, hoa héo

Còn để những vật này trong phòng khách, đừng hỏi vì sao vợ chồng mãi bất hòa, nghèo rớt mồng tơi - Ảnh 1
Hoa giả là một trong những vật dụng không nên trưng bày trong phòng khách - Ảnh minh họa: Internet

Để trang trí phòng khách, nhiều người chọn cách chưng hoa giả để tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên, chưng hoa giả trong nhà quá lâu sẽ khiến phong thủy ngôi nhà bị ảnh hưởng đáng kể. Người độc thân thì tình duyên lận đận còn những vợ chồng đã kết hôn thì dễ gặp rắc rối, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Với những người dùng hoa tươi, cần lưu ý thường xuyên thay hoa mới, tránh để hoa khô, héo trong phòng khách. Hoa khô, héo sẽ khiến ngôi nhà tích trữ nhiều nguồn năng lượng xấu gây ảnh hưởng đến công việc của gia chủ.

Tranh, ảnh nhạy cảm

Không ít người có sở thích treo những bức tranh, ảnh nhạy cảm trong phòng khách. Điều này tưởng như chỉ là ý thích cá nhân của mỗi người, nhưng lại là một điều đại kỵ trong phong thủy. Nguồn năng lượng từ những bức ảnh này có thể khiến cho sự nghiệp của gia chủ gặp khó khăn, hôn nhân có kẻ thứ ba xen vào. Do vậy nếu gia chủ thích sưu tầm những bức tranh ảnh nhạy cảm thì nên treo chúng trong phòng ngủ hoặc phòng riêng.

Thùng rác

Còn để những vật này trong phòng khách, đừng hỏi vì sao vợ chồng mãi bất hòa, nghèo rớt mồng tơi - Ảnh 2
Thùng rác trong phòng khách cần được đặt ở nơi kín đáo - Ảnh minh họa: Internet

Phòng khách được xem là nơi tượng trưng cho tiền đồ, tài vận của gia chủ. Nếu một phòng khách lúc nào cũng “loạn cào cào” thì may mắn và tài vận làm sao tìm đến gia chủ được? Do đó, thùng rác nên được đặt ở những nơi kín đáo để tránh quy tụ khí xấu cho phòng khách.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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Từ khóa:   phong thuỷ phong thủy phòng khách kiêng kỵ phong thủy

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