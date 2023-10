Cô giáo mầm non – làm thiện nguyện không chờ khi giàu có

Ai là người có thể làm thiện nguyện, từ thiện? phải chăng chờ đến khi giàu có, dư giả chúng ta mới làm từ thiện. Câu trả lời là mọi người đều có thể làm từ thiện, không phân biệt tuổi tác, giới tính hay nghề nghiệp, không cần bạn có nhiều tiền, giàu có mới nghĩ đến việc làm từ thiện.

Cô giáo – Thạc sĩ Tâm lý giáo dục, một chủ trường mầm non tư thục trên địa bàn Hà Nội, cô Nguyễn Thị Ngọc Bích, người đã tham gia làm từ thiện từ khi còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường đến nay, cô được biết đến là một phụ nữ, một cô giáo mầm non đa tài, có tâm, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, cô chia sẻ: Với quan điểm cá nhân của mình, quản lý tài chính theo quy tắc “6 chiếc lọ”: Lọ chi tiêu cần thiết, lọ tiết kiệm dài hạn, lọ dành cho quỹ giáo dục, lọ hưởng thụ, lọ quỹ tự do tài chính, lọ từ thiện. Dù bản thân cô chưa có điều kiện nhiều về kinh tế, nhưng cô luôn muốn mình hãy chung tay san sẻ với những hoàn cảnh còn khó khăn: Làm việc thiện nguyện không chờ lúc giàu có.