Cô giáo mầm non – làm thiện nguyện không chờ khi giàu có

Cô giáo – Thạc sĩ Tâm lý giáo dục, một chủ trường mầm non tư thục trên địa bàn Hà Nội, cô Nguyễn Thị Ngọc Bích, người đã tham gia làm từ thiện từ khi còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường đến nay, cô được biết đến là một phụ nữ, một cô giáo mầm non đa tài, có tâm, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, cô chia sẻ: Với quan điểm cá nhân của mình, quản lý tài chính theo quy tắc “6 chiếc lọ”: Lọ chi tiêu cần thiết, lọ tiết kiệm dài hạn, lọ dành cho quỹ giáo dục, lọ hưởng thụ, lọ quỹ tự do tài chính, lọ từ thiện. Dù bản thân cô chưa có điều kiện nhiều về kinh tế, nhưng cô luôn muốn mình hãy chung tay san sẻ với những hoàn cảnh còn khó khăn: Làm việc thiện nguyện không chờ lúc giàu có.

Ai là người có thể làm thiện nguyện, từ thiện? phải chăng chờ đến khi giàu có, dư giả chúng ta mới làm từ thiện. Câu trả lời là mọi người đều có thể làm từ thiện, không phân biệt tuổi tác, giới tính hay nghề nghiệp, không cần bạn có nhiều tiền, giàu có mới nghĩ đến việc làm từ thiện.

Khi còn là sinh viên, cô chia sẻ chúng tôi có điều kiện thăm các bản làng nghèo tại khu vực miền núi phía bắc, thuộc tỉnh Sơn La, chúng tôi thường xuyên vào các bản tặng những nhu yếu phẩm cho người dân trong bản xa, các nhu yếu phẩm như cá khô, mì tôm, mì chính, dạy học và chơi cùng các em bé không được tới trường.

Khi ra trường, cũng chưa có điều kiện vẫn phải đi làm thêm nhưng cô giáo Ngọc Bích vận động bạn bè, đồng nghiệp gom áo ấm gửi lên Sapa, Hà Giang các tuyến biên giới hay vùng bản xa khó khăn.

Cô giáo Ngọc Bích cùng các em học sinh

Cô cũng tham gia tặng quà cho các em bé tại viện Nhi TW, viện K Tân Triều, đưa học sinh của mình đi biểu diễn cho các bệnh nhân tại viện Huyết học truyền máu TW, tại Trung tâm dưỡng lão…

Gần đây, cô Ngọc Bích có tham gia chương trình “Nuôi em Mộc châu” do Đoàn thanh niên, Phụ nữ, Công An tỉnh Sơn La phối hợp tổ chức.

Hình ảnh mới nhất, cô giáo Thạc Sĩ Nguyễn Thị Ngọc Bích cùng các đồng nghiệp làm từ thiện “Sưởi ấm mùa đông” tại Mường Giàng, Sơn La. Cô cùng các đồng nghiệp đã kêu gọi quyên góp cho chuyến đi này với nội dung chương trình rất nhân văn và nhiều quà tặng thiết thực cho các em học sinh.

Cô giáo Ngọc Bích cùng đoàn thiện nguyện Quê hương 383 tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Mường Giàng - Quỳnh Nhai- Sơn La

Phía sau sự tất bật và khó khăn của một cô giáo mầm non, một bà mẹ 3 con nhỏ lúc nào cũng thiếu thời gian. Và sự khó khăn của 2 năm Covid gần như kiệt quệ về kinh tế, cô giáo mầm non có tâm vẫn mang hơi ấm và tấm lòng vàng tới những hoàn cảnh khó khăn nơi phương xa.

Được hỏi về chuyến đi thiện nguyện lần này, cô Ngọc Bích chia sẻ: “Gia đình tôi rất khó khăn, khi chúng tôi làm giáo dục tư thục, trong 2 năm dịch vừa qua chúng tôi gặp rất nhiều vất vả, trường không hoạt động trong thời gian dài dịch bệnh mà vẫn phải đóng tiền nhà, cũng có chủ nhà thông cảm chia sẻ giảm một chút, tôi rất trân quý, nhưng vẫn là một ghánh nặng lớn với 7 cơ sở lúc đó, nhiều lúc tôi muốn buông bỏ, trả mặt bằng để giải thể trường vì mất quá nhiều tiền, nhưng trong thâm tâm tôi lại thuơng các em bé, khi hết dịch các con sẽ như thế nào, nếu học trường mới các con phải làm quen môi trường mới, thầy cô mới và trường nào cũng giải thể thì các bé biết học ở đâu, bản thân tôi cũng rất nhớ các con, vì vậy tôi quyết tâm vay mượn để giữ lại những ngôi trường thân yêu cho lũ trẻ, rất may dịch được kiểm soát và các con được đi học lại, chúng tôi lại gặp khó khăn việc tái đầu tư cơ sở vật chất, để các học sinh của mình có một môi trường khang trang, sạch sẽ khi tới trường, tôi không giàu thậm chí tôi rất nghèo, nhưng tôi biết rất nhiều người đang cần sự giúp đỡ và chúng tôi lại lên đường thôi”.

Cô Ngọc Bích cũng rất quan tâm đến việc giáo dục con cái, muốn con mình cùng phát tâm chia sẻ ngay từ khi còn nhỏ, các con có thể làm từ thiện bằng khả năng của mình. Trong chuyến đi Mường Giàng lần này: Bạn lớn Hoàng Chi Mai, con đang học lớp 7, Trường THCS Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, con mang theo cây đàn Violin và chơi 2 bản nhạc tặng các em nhỏ trên Mường Giàng (Bản “Beautiful in white” và “Ánh trăng nói hộ lòng tôi”) cùng với chị mình, bạn Giáng Hương, lớp 4 trường TH Tây Mỗ, nam Từ Liêm, Hà Nội- bé thứ hai nhà cô Ngọc Bích tham gia cùng bố mẹ (tặng các em nhỏ ca khúc “Lý cây bông” độc tấu đàn Tranh”).

Chi Mai & Giáng Hương tham gia thiện nguyện tại Mường Giàng- Sơn La

Cô giáo - Thạc sĩ Tâm lý giáo dục Nguyễn Thị Ngọc Bích – hình tượng của một phụ nữ đa tài, có tâm với chia sẻ “Làm việc thiện nguyện không chờ lúc giàu có”.