Có 100 triệu nên đầu tư gì để “phát tài”?

Nếu biết cách đầu tư thì bạn vẫn có thể thành công với số vốn 100 triệu

Có 100 triệu bạn sẽ làm gì? Một trong những đáp án tuyệt vời nhất có thể nhắc đến đầu tiên đó là kinh doanh các mặt hàng quần áo online. Vì sao vậy?

Nghiên cứu cho thấy, hiện nay, nước ta có mức độ sử dụng mạng Internet cao nhất trong khu vực. Xu hướng thực hiện các giao dịch mua bán trên mạng xã hội, website ngày càng phổ biến. Đây là cơ hội kinh doanh rất tốt dành cho bạn.

Bạn sẽ không cần chi tiền để thuê mặt bằng, thuê nhân viên,…Vốn đầu tư rất ít, giảm bớt nguy cơ rủi ro nên bạn có thể dùng vốn đó để nhập hàng tốt và chất lượng cao.

Xác định đối tượng khách hàng va lựa chọn sản phẩm phù hợp khi kinh doanh online -Ảnh: Internet

Việc bạn cần làm đó là xác định đối tượng khách hàng nhắm đến và lựa chọn bán sản phẩm sao cho phù hợp nhu cầu. Chẳng hạn, với đối tượng khách hàng tiềm năng là lứa tuổi teen thì nên ưu tiên hàng đầu cho các sản phẩm trẻ trung, năng động trong khâu lấy hàng.

3. Mở hiệu sách/truyện kinh doanh

Nếu đang phân vân có 100 triệu nên làm gì thì có thể kinh doanh sách và truyện tranh. Đây là một trong những lĩnh vực kinh doanh đầy tiềm năng.

Mở một cửa hàng sách và truyện tranh khi có số vốn 100 triệu -Ảnh: Internet

Với số vốn khoảng 100 triệu, bạn có thể mở một cửa hàng sách nhỏ gọn, chỉnh chu cho riêng mình. Để kinh doanh thành côn,bạn cần biết cách chọn lựa số lượng sách đảm bảo vừa đủ nhưng chất lượng và nội dung hấp dẫn, đáp ứng như cầu đọc. Bên cạnh đó, bạn nên kinh doanh kèm các đồ dùng học tập, như cặp sách, giấy, vở, bút.

4. Mở tiệm làm móng, phục vụ nhu cầu làm đẹp của chị em

Mở tiệm làm móng ít vốn mà thu nhập rất ổn định- Ảnh: Internet

Khi mở tiệm làm nail, bạn chỉ cần một số vốn nhỏ bỏ ra để sắm đầy đủ các thiết bị như máy làm móng, lọ sơn móng, đồ cắt móng… cùng với khả năng làm móng. Chỉ trong một thời gian ngắn, bạn đã có thể kiếm tiền lời.

Điều bạn cần làm đó là cố gắng học các xu hướng vẽ móng để đáp ứng được thị hiếu khách hàng và thu lời nhanh hơn.

Để giảm bớt chi phí mở mặt bằng và tăng thêm mức giá vẽ móng, bạn có thể giới thiệu trên các trang mạng, sau đó đến làm trực tiếp tại nhà.

5. Mở cửa hàng tạp hóa

Làm gì khi có 100 triệu mang lại lợi nhuận cao? Mở cửa hàng tạp hóa chính là một ý tưởng vô cùng tuyệt vời. Hàng tạp hóa là nhu cầu trực tiếp thiết yếu của cuộc sống. Bạn có thể thu một khoản lời không hề nhỏ từ kinh doanh các mặt hàng này.

Mở cửa hàng tạp hóa -Ảnh: Internet

Điểm cốt yếu của hình thức kinh doanh này là chọn địa điểm thuận lợi. Bạn nên mở cửa hàng tại gần các khu chung chư, khu trọ để tận dụng nguồn khách hàng có sẵn. Cần tinh ý để nhận ra các khu vực nào đã có nhiều hàng tạp hóa thì không nên lựa chọn.

Thời điểm ban đầu, bạn chỉ cần nhập các mặt hàng như sản phẩm đóng gói, gia vị, bánh kẹo để dễ thu lời. Sau đó nhập thêm nhiều nguồn hàng khác. Chắc chắn bạn sẽ thu về lợi nhuận chỉ sau một thời gian ngắn.

6. Kinh doanh hàng xách tay

Kinh doanh hàng xách tay khi có vốn 100 triệu -Ảnh: Internet

Kinh doanh hàng xách tay là một ý tưởng khá hay khi bạn muốn biết có 100 triệu nên kinh doanh gì.

Để tránh bị tồn hàng và giam vốn, trong thời gian đầu bạn nên gom khách hàng trước để chốt lại, sau đó đặt hàng. Nên kinh doanh các mặt hàng như mỹ phẩm, quần áo,..

Thời gian sau đó, khi đã quen khách và có được mức độ uy tín nhất định, bạn mới mua hàng giá rẻ số lượng lớn về bán.

Đồng thời, nhằm tăng sự tin tưởng và thu hút khách, bạn có thể lập website hoặc trang cá nhân trên mạng xã hội để đưa hình ảnh sản phẩm lên và mô tả chi tiết về sản phẩm đó.

Nếu việc kinh doanh tiến triển tốt, thì kiếm được tiền lời 10-20 triệ uđồng mỗi tháng không quá khó.

7. Gửi tiết kiệm

Nếu có 100 triệu nên đầu tư vào đâu an toàn và sự tích lũy dài hạn? Gửi tiết kiệm là cách đầu tư cho những ai không muốn mạo hiểm. Mỗi năm bạn có thể hưởng mức lãi suất tầm 7-8 triệu đồng (gửi dài hạn). Bạn có thể rút lãi ra, mua vàng hoặc để dành..

Gửi tiết kiệm ngân hàng - Ảnh: Internet

Trên đây là những ý tưởng bạn có thể thực hiện với số vốn ít ỏi 100 triệu đồng để thực hiện ước mơ làm giàu của mình. Vậy là bạn đã có thể nắm được có 100 triệu nên đầu tư gì? Hãy lựa chọn một lĩnh vực kinh doanh phù hợp với mình để khởi nghiệp thành công nhé!

Chúc bạn thành công!