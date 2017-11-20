Đoạn clip dưới đây chắc chắn sẽ làm nhiều phụ huynh có con nhỏ phải giật mình nhớ lại bản thân có lẽ cũng từng có những phút giây lơ là như vậy. Theo hình ảnh trong clip, người mẹ chỉ tranh thủ uống nốt ly nước trước cổng tòa nhà, trong khi con gái 3 tuổi lăng xăng chơi đùa gần đó. Khi người mẹ quay đi vài giây để vứt ly nước vào thùng rác, một chiếc xe hơi bất ngờ lao tới tông ngã bé gái và cuốn nạn nhân vào gầm xe.

Quay lại thấy cảnh tượng này, bà mẹ vội chạy lại hốt hoảng nhờ người đi đường cùng nâng chiếc xe lên để cứu con gái. Tài xế cũng xuống xe trợ giúp, hơn 10 người dùng hết sức nâng chiếc xe nặng hơn 2 tấn.

Clip: Bé gái 3 tuổi bị cuốn vào gầm xe tải do vài giây lơ là của người mẹ

Cuối cùng, bé gái được cứu thoát khỏi gầm xe và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo trang Qianjiang Evening News, em bé không bị thương, chỉ trầy xước ngoài da, tuy nhiên vẫn cần nằm bệnh viện để theo dõi thêm.

Có rất nhiều tai nạn xảy đến với các em nhỏ do vài phút lơ là của các bậc phụ huynh. Clip này tiếp tục là một lời cảnh báo gửi đến các bậc cha mẹ phải luôn để mắt để con em mình vì tai nạn có thể xảy ra bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu.

Cư dân mạng để lại nhiều bình luận quanh sự việc này. Hầu hết đều thông cảm cho tài xế và nhắc nhở người mẹ nên cẩn thận hơn khi trông con.

"Bé gái thấp quá nên rơi vào điểm mù của tài xế chứ không phải tại tài xế lái xe ẩu đâu. Các em bé lúc nào cũng hiếu động, chạy nhảy lung tung nên phụ huynh phải đặc biệt để mắt đến. Nếu không sẽ rất dễ xảy ra tai nạn và không phải ai cũng may mắn như cô bé này", một cư dân mạng bình luận sự việc.

"Xem clip mà thót tim luôn, mấy đứa nhỏ chỉ cần không nhìn tới vài giây là xảy ra chuyện rồi. Hi vọng bà mẹ rút kinh nghiệm qua sự việc này", một người khác cho biết.