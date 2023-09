Đoạn clip dưới đây chắc chắn sẽ làm nhiều phụ huynh có con nhỏ phải giật mình nhớ lại bản thân có lẽ cũng từng có những phút giây lơ là như vậy. Theo hình ảnh trong clip, người mẹ chỉ tranh thủ uống nốt ly nước trước cổng tòa nhà, trong khi con gái 3 tuổi lăng xăng chơi đùa gần đó. Khi người mẹ quay đi vài giây để vứt ly nước vào thùng rác, một chiếc xe hơi bất ngờ lao tới tông ngã bé gái và cuốn nạn nhân vào gầm xe.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4