Clip ngắn ghi lại cảnh một nhóm học sinh tiểu học bị cô giáo cầm giày cao gót đánh vào tay ngay giữa sân trường được đăng tải trên mạng ngày 14/10 vừa qua và đang lan truyền khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng đã gây ra nhiều bình luận trái chiều. Hầu hết mọi người đều chỉ trích và cho rằng hành động của cô giáo quá thô bạo và phản giáo dục. Tuy nhiên, vẫn có một số người cho rằng học sinh bây giờ được cha mẹ nuông chiều nên rất khó dạy dỗ, giáo viên cũng vì thế mà không km chế được.

Theo clip ghi lại, cô giáo mặc sơ mi trắng cầm giày cao gót đánh liên tục vào tay 7 - 8 em học sinh nam. Trong đó, có một em do quá sợ hãi đã khóc và không chịu đưa tay ra cho cô đánh. Lúc đầu, giáo viên này còn định đánh em bằng phần gót nhọn của giày nhưng sau đó đã dùng chân đạp thẳng vào người em và quát tháo.

Theo Thời Đại, sự việc xảy ra tại một trường tiểu học ở thị trấn Khúc Lương, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).

Phía cơ quan quản lý giáo dục thành phố lập tức vào cuộc làm rõ sự việc. Cô giáo trong clip trên tên Lý Tuyết, giáo viên chủ nhiệm lớp 4. Vì vào giờ đi ngủ tối hôm trước, 8 em học sinh nam trong clip đùa giỡn gây ồn ào nên giờ thể dục buổi sáng ngày hôm sau, cô Lý yêu cầu 8 em này ở lại sân, dùng mũi giày đánh vào tay học sinh để răn đe.

Cô Lý không báo cáo sự việc với nhà trường và các em học sinh cũng không nói lại với bố mẹ nên chẳng ai biết chuyện này. Tuy nhiên, một giáo viên thực tập họ Tôn (đã nghỉ việc từ hôm 9/10) đã lén quay lại clip và phát tán lên mạng xã hội vào sáng ngày 14/10.

Trong văn bản của Sở giáo dục thành phố gửi tới nhà trường, phía Sở yêu cầu đình chỉ công tác cô Lý và chuyển giao sự việc cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý. Đồng thời, cơ quan quản lý giáo dục địa phương cũng chỉ đạo nhà trường phải làm tốt công tác xin lỗi phụ huynh và học sinh, tạo điều kiện cho các em chuyển trường khác nếu có nhu cầu.