Chùm ảnh: Rộn ràng khinh khí cầu mừng Quốc khánh 2/9 bên sông Sài Gòn, TP.HCM

Đời sống 02/09/2023 18:10

Khác với các năm trước, năm nay khinh khí cầu sẽ không kéo Quốc kỳ, nhưng thay thế bằng một khinh khí cầu mang hình ảnh của Quốc kỳ cao tới 18m và có đường kính 14m.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, nhằm chào mừng ngày lễ Quốc Khánh, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình thả khinh khí cầu. Theo lịch trình, chương trình thả khinh khí cầu sẽ diễn ra trong hai khung giờ từ 6 giờ sáng đến 9 giờ sáng và từ 16 giờ 30 chiều đến 18 giờ 30 chiều trong hai ngày 2 và 3/9. Riêng vào khoảng thời gian từ 19 giờ đến 21 giờ hàng ngày, đêm hoa đăng khinh khí cầu.

Chùm ảnh: Rộn ràng khinh khí cầu mừng Quốc khánh 2/9 bên sông Sài Gòn, TP.HCM - Ảnh 1
Hàng ngàn người dân đã tới từ rất sớm để có thể được xem tận mắt khinh khí cầu chào mừng 2/9 - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Khác với các năm trước, năm nay khinh khí cầu sẽ không kéo Quốc kỳ, nhưng thay thế bằng một khinh khí cầu mang hình ảnh của Quốc kỳ cao tới 18m và có đường kính 14m.

Sáng nay rất đông người dân đã đổ về khu ven sông đường Nguyễn Thiện Thành để có thể chiêm ngưỡng, chụp hình cùng khinh khí cầu hình Quốc kỳ.

Chùm ảnh: Rộn ràng khinh khí cầu mừng Quốc khánh 2/9 bên sông Sài Gòn, TP.HCM - Ảnh 2
Chương trình thả khinh khí cầu chào mừng ngày 2/9 tại đường Nguyễn Thiện Thành, Phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chịu trách nhiệm đảm nhận toàn bộ công tác triển khai thực hiện chương trình thả khinh khí cầu từ nguồn vận động xã hội hóa. Điều này đòi hỏi sự chủ động và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng và địa phương để đảm bảo sự thành công của sự kiện này.

Chùm ảnh: Rộn ràng khinh khí cầu mừng Quốc khánh 2/9 bên sông Sài Gòn, TP.HCM - Ảnh 3
Người dân hào hứng checkin với khinh khí cầu - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Công an Thành phố đã có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Họ cũng đã lên phương án đảm bảo an toàn cháy nổ tại các khu vực tổ chức hoạt động, giúp cho người dân và du khách yên tâm tham gia.

Chùm ảnh: Rộn ràng khinh khí cầu mừng Quốc khánh 2/9 bên sông Sài Gòn, TP.HCM - Ảnh 4
TPHCM rộn ràng thả khinh khí cầu mừng Quốc khánh 2/9 - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, Anh Hoàng Minh Tuấn (35 tuổi, ngụ phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) hân hoan chia sẻ với báo Sài Gòn Giải Phóng : “Những năm gần đây, trong các dịp lễ hội, đặc biệt là Quốc khánh 2-9, người dân thành phố được thưởng thức những màn biểu diễn khinh khí cầu ấn tượng. Gia đình chúng tôi không chọn đi du lịch xa vào dịp lễ, chỉ ở thành phố thôi vẫn có rất nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật để tham gia, thưởng thức. Khi nhìn khinh khí cầu in hình Quốc kỳ bay trên bầu trời thành phố sáng nay, thực sự rất cảm xúc và tự hào về một thành phố thanh bình, đáng sống”.

Chùm ảnh: Rộn ràng khinh khí cầu mừng Quốc khánh 2/9 bên sông Sài Gòn, TP.HCM - Ảnh 5
Khinh khí cầu in hình Quốc kỳ được thả vào sáng ngày 2/9 - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Cũng trong khuôn khổ chương trình chào mừng Quốc khánh, trong ngày 2/9, hàng loạt các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao khác cũng diễn ra.

Tối 2/9, từ 18 giờ đến 19 giờ 15, tại khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ, người dân và du khách tiếp tục được xem biểu diễn lân sư rồng, trống hội, đồng diễn các bộ môn võ thuật vovinam, wushu, võ cổ truyền...

Chùm ảnh: Rộn ràng khinh khí cầu mừng Quốc khánh 2/9 bên sông Sài Gòn, TP.HCM - Ảnh 6
Các khinh khí cầu rực rỡ trong chương trình năm nay - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Đặc biệt, tối 2/9, từ 21 giờ đến 21 giờ 15, TPHCM tổ chức chương trình bắn pháo hoa với điểm tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và điểm tầm thấp ở Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Lưu ý: Tối 2/9, TP.HCM cấm nhiều tuyến đường trung tâm thuộc các quận 1, quận 4 và TP.Thủ Đức

Lưu ý: Tối 2/9, TP.HCM cấm nhiều tuyến đường trung tâm thuộc các quận 1, quận 4 và TP.Thủ Đức

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa ra thông báo cấm xe nhiều tuyến đường quanh khu vực trung tâm TP.HCM, khu vực đường hầm sông Sài Gòn thuộc các quận 1, quận 4 và TP.Thủ Đức để bắn pháo hoa nghệ thuật kỷ niệm lễ Quốc khánh 2/9/2023.

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Từ khóa:   khinh khí cầu Quốc khánh 2/9 bắn pháo hoa

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