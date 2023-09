Chùm ảnh: Rộn ràng khinh khí cầu mừng Quốc khánh 2/9 bên sông Sài Gòn, TP.HCM

Người dân hào hứng checkin với khinh khí cầu - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Công an Thành phố đã có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Họ cũng đã lên phương án đảm bảo an toàn cháy nổ tại các khu vực tổ chức hoạt động, giúp cho người dân và du khách yên tâm tham gia.

TPHCM rộn ràng thả khinh khí cầu mừng Quốc khánh 2/9 - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, Anh Hoàng Minh Tuấn (35 tuổi, ngụ phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) hân hoan chia sẻ với báo Sài Gòn Giải Phóng : “Những năm gần đây, trong các dịp lễ hội, đặc biệt là Quốc khánh 2-9, người dân thành phố được thưởng thức những màn biểu diễn khinh khí cầu ấn tượng. Gia đình chúng tôi không chọn đi du lịch xa vào dịp lễ, chỉ ở thành phố thôi vẫn có rất nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật để tham gia, thưởng thức. Khi nhìn khinh khí cầu in hình Quốc kỳ bay trên bầu trời thành phố sáng nay, thực sự rất cảm xúc và tự hào về một thành phố thanh bình, đáng sống”.

Khinh khí cầu in hình Quốc kỳ được thả vào sáng ngày 2/9 - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Cũng trong khuôn khổ chương trình chào mừng Quốc khánh, trong ngày 2/9, hàng loạt các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao khác cũng diễn ra.

Tối 2/9, từ 18 giờ đến 19 giờ 15, tại khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ, người dân và du khách tiếp tục được xem biểu diễn lân sư rồng, trống hội, đồng diễn các bộ môn võ thuật vovinam, wushu, võ cổ truyền...

Các khinh khí cầu rực rỡ trong chương trình năm nay - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Đặc biệt, tối 2/9, từ 21 giờ đến 21 giờ 15, TPHCM tổ chức chương trình bắn pháo hoa với điểm tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và điểm tầm thấp ở Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).