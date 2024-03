Chủ sở hữu trường lên tiếng về vụ suất ăn như 'cho người giảm cân' của học sinh tiểu học

Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của ông ĐH (ngụ phường Hàng Bài), do đã giúp tìm lại số tiền 1,17 tỉ đồng do vô ý bỏ vào thùng rác.