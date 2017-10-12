Cảm động cuộc sống 'thiếu vật chất thừa tình cảm' của cặp vợ chồng già côi cút: 'Chỉ mong bà sống thật lâu, dù đói nghèo thế nào ông vẫn thấy hạnh phúc lắm'

Nhân vật trong câu chuyện đầy cảm động này là vợ chồng ông Tài - bà Đầm ở thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Theo Thời Đại, hai ông bà thuộc diện nghèo "bền vững" của xã, bao năm sống côi cút nương tựa lẫn nhau. Chứng kiến cảnh cụ ông già cả tai nghe không rõ tất bật chăm lo cho người vợ không thấy đường từng miếng ăn, giấc ngủ, ai nấy đều cảm động rơi nước mắt.

Vợ chồng ông bà lấy nhau từ lúc còn rất nghèo, có 4 người con nhưng về già vẫn chịu cảnh đơn độc. Con gái lớn bỏ đi bặt vô âm tín, cô thứ hai lấy chồng xa lâu lắm mới về thăm nhà một lần, cậu út mất sớm còn người con trai thứ ba sống ngay cạnh nhà nhưng cũng không có điều kiện phụng dưỡng cha mẹ. Hai ông bà sống dựa vào số tiền ít ỏi nhà nước hỗ trợ và sự cưu mang của hàng xóm láng giềng.

Khoảng vài năm về trước, ông bà vẫn đi mò cua bắt ốc mang ra chợ bán kiếm chút tiền sống qua ngày. Nhưng sức khỏe ngày càng yếu, mắt bà kém đến mức gần như không thấy gì nữa nên ông không muốn để bà tiếp tục vất vả. Hiện tại ông bà ở nhà sống bằng 700.000 ngàn tiền trợ cấp mỗi tháng và sự cưu mang của hàng xóm. Mỗi bữa cơm chỉ đáng giá vài ngàn với vài miếng thịt và một ít rau. Thấy hai ông bà tội nghiệp, hàng xóm thỉnh thoảng biếu mớ rau, con cá, ông bà cứ thế sống qua ngày được mấy năm nay.

Bà kể bữa cơm nào ông cũng nhường thịt cho bà ăn rồi nói là ông ăn rồi nhưng bà chẳng tin. Cả ngày ông loanh quanh làm việc nhà, đốt củi, nấu cơm, dọn dẹp. Mắt bà kém, chân tay run rẩy nên không giúp được gì cho ông.

Mỗi tối, sau khi dọn dẹp cơm nước xong xuôi, ông lại chải đầu cho bà rồi tâm sự, nói chuyện cùng nhau. Ông cười xòa bảo, gọi là nói chuyện chứ có nói được bao câu đâu. Ông bà đều già cả rồi nên khó nghe lắm, nói phải ghé sát vào tai mới nghe được. Xong xuôi, ông lại buông màn cho bà ngủ, còn ông loanh quanh một lúc rồi mới ngủ sau.

Đợi bà ngủ rồi, ông mới nghẹn ngào nói về những buồn tủi, uất ức của cuộc đời mình. Ông sợ nói trước mặt bà rồi bà lại buồn, lại khóc khiến ông thương lắm, ông không chịu được.

Dù cuộc đời bị cái nghèo bủa vây chẳng có lối thoát, sự cay cực và những nỗi khổ tâm chẳng biết tỏ cùng ai, ông bà vẫn muốn sống bên cạnh nhau, bên tình cảm đáng quý của bà con làng xóm. Ông tâm sự: "Ông muốn bà sống lâu thật lâu, dù đói nghèo thế nào, ông vẫn thấy hạnh phúc lắm".