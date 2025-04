Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện dấu hiệu sang chiết, đóng gói sản phẩm của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam (TP Việt Trì, Phú Thọ) có dấu hiệu sản xuất hàng giả.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM , tối 27/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hưng (Giám đốc Công ty TNHH Famimoto Việt Nam), để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hưng (Giám đốc Công ty TNHH Famimoto Việt Nam). Ảnh: VTV.

Sáng 24/4, lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất và kho hàng của công ty này. Tại đây, công an phát hiện, tạm giữ hơn 71.000 lít dầu ăn, khoảng 40 tấn mì chính giả, 22 tấn hạt nêm, 9 tấn bột canh giả. Cùng với đó là gần 84 tấn phụ gia các loại dùng để sản xuất, sang chiết các loại mì chính, hạt nêm, bột canh giả nói trên và hơn 1,5 triệu vỏ bao bì, can nhựa đựng sản phẩm cùng dây chuyền sản xuất đóng gói.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định Công ty TNHH Famimoto Việt Nam đã tiêu thụ ra thị trường 144 tấn dầu ăn, 118 tấn bột canh, 363 tấn hạt nêm giả. Trong đó, hơn 1.220 tấn mì chính có dấu hiệu vi phạm về chỉ dẫn tem mác.