Bộ Y tế yêu cầu rà soát, thu hồi bộ mì chính giả của công ty TNHH Famimoto Việt Nam

Theo VietNamNet, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đưa ra đề nghị trên sau khi nhận được thông tin về việc Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện sản phẩm mì chính giả của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam (địa chỉ: khu Đồng Đồi, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Số lượng mì chính giả được phát hiện của Công ty Famimoto Việt Nam. Ảnh: VTC News

Trong công văn do Phó Cục trưởng Đỗ Hữu Tuấn ký ban hành ngày 27/4, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ được đề nghị rà soát hồ sơ tự công bố sản phẩm mì chính của công ty trên; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu hồi sản phẩm mì chính giả của công ty này hiện còn trên thị trường; phối hợp với cơ quan công an xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.