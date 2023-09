Những người có thói quen này thường là một người mạnh mẽ, thích đứng đầu và bảo vệ người khác nên có xu hướng làm sếp. Tuy nhiên, bạn nên kiềm chế lại tính cách của mình, không nên nóng nảy và lắng nghe người khác thì sẽ thành công hơn.

Dùng gối bao quanh đầu

Người thích trùm gối quanh đầu khi ngủ là người sống nội tâm, thiếu cảm giác an toàn. Trong cuộc sống họ luôn làm những việc có chỉ số an toàn cao, không thích mạo hiểm. Do đó, những người này thường chọn làm những công việc văn phòng và không có xu hướng làm sếp.

Ném gối trên sàn

Nếu buổi tối đi ngủ vẫn nằm gối bình thường, nhưng sáng dậy bỗng thấy gối nằm trên sàng chứng tỏ bạn là một người yêu tự do, năng động. Mặc dù bạn luôn chấp hành đủ những quy định sẵn có, nhưng khi có cơ hội bạn luôn muốn thể hiện sự sáng tọ của bản thân. Những người này phù hợp với những công việc liên quan tới nghệ thuật hơn là những công việc gò bó. Trong cuộc sống, họ được nhiều người yêu quý và rất dễ thành công nhờ sự sáng tạo của bản thân.

Cuộn gối đặt dưới cổ

Đây là tư thế ngủ của những người sống kỷ luật, có tổ chức. Họ luôn biết tự tìm niềm vui trong công việc hàng ngày. Mặc dù luôn sống theo nề nếp, rất ghét những điều lộn xộn, không theo quy tắc nhưng khi chúng xảy ra họ vẫn có thể ứng phó một cách dễ dàng. Mẫu người này nếu chịu lắng nghe ý kiến của những người xung quanh và chấp nhận sự thay đổi để tiến bộ thì sẽ rất thành công. Ngược lại, nếu họ vẫn giữ khư khư những quan niệm cũ thì rất dễ bị đào thải.

Luôn đảo lộn gối nhiều lần trước khi ngủ

Khi nằm ngủ, bạn thường đảo lộn gối lung tung và điều đó luôn khiến bạn trăn trở. Nhưng điều này không phải là một điều gì đáng lo ngại, nó cho thấy bạn là một người phóng khoáng, luôn sẵn sàng đón nhận sự mới mẻ. Không chỉ vậy, bạn là một người rất tham vọng luôn đặt ra cho mình những mục tiêu lớn lao và phấn đấu hết mình ví nó. Nếu bạn luôn giữ được nhiệt huyết của mình như lúc ban đầu, bạn sẽ mau chóng thành công.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.