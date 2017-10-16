Bé trai sơ sinh 7,1 kg nặng nhất Việt Nam và những câu chuyện đằng sau hiếm người biết

Đời sống 16/10/2017 17:29

Khi nghe bác sĩ thông báo cân nặng của đứa trẻ, cả gia đình anh Quân tưởng mình nghe lầm. Bởi trước đó, bác sĩ chỉ thông báo rằng cân nặng của bé nhiều nhất là... 5 kg.

Anh trai của bé khi sinh cũng nặng đến... 4 kg

Vào ngày 14/10, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã mổ đẻ thành công cho thai phụ Nguyễn Kim Liên (huyện Vĩnh Tường). Bé trai sinh ra khiến nhiều người bất ngờ khi có cân nặng lên đến 7,1 kg, nặng nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Bé trai sơ sinh 7,1 kg nặng nhất Việt Nam và những câu chuyện đằng sau hiếm người biết - Ảnh 1
Đứa trẻ mới sinh nặng 7,1 kg khiến dư luận xôn xao - Ảnh: Internet

Được biết, đứa bé được đặt tên là Trần Tiến Quốc, con thứ hai của chị Nguyễn Kim Liên và anh Trần Tiến Quân. Trước đây, đứa con đầu của anh Quân và chị Liên cũng có cân nặng khá lớn khi vừa sinh ra, nặng đến 4 kg.

Hai tuần trước khi sinh, bác sĩ bảo chỉ vào khoảng 5 kg

Kể về đứa cháu ngoại có cân nặng kỷ lục của mình, bà Nguyễn Thị Thi cho biết khi nghe thông báo về cân nặng của đứa cháu thì vô cùng bất ngờ. Bởi trước khi sinh 2 tuần, chị Liên đã đi siêu âm. Các bác sĩ chẩn đoán em bé có thể nặng 5,2 kg. Song, khi được sinh ra, cân nặng của bé lại cao hơn gần 2 kg so với lúc dự sinh.

Bé trai sơ sinh 7,1 kg nặng nhất Việt Nam và những câu chuyện đằng sau hiếm người biết - Ảnh 2
Cả gia đình vui vẻ chào mừng sự xuất hiện của thành viên mới - Ảnh: Internet

Bà ngoại bé vui vẻ trả lời trên Trí Thức Trẻ về đứa cháu mới sinh của mình: "Lúc biết cân nặng thai nhi to hơn những đứa trẻ khác nhiều, con gái tôi có đăng ký sẽ mổ đẻ tại Trung tâm Y tế Vĩnh Tường. Nhưng khi con tôi trở dạ, gia đình đưa tới đây, nó vẫn có ý nguyện muốn đẻ thường. Tuy nhiên, do thai to nên các bác sĩ vẫn yêu cầu phải mổ đẻ.

Khi các bác sĩ thông báo cháu nặng 7,1 kg, bố nó không tin, còn bế con đi cân lại. Hiện tại cháu bú sữa ngoài, nhưng trộm vía cháu ăn tốt, ngoan ngoãn, không quấy khóc gì cả”.

Lúc mang thai, mẹ ăn uống bình thường, không bồi bổ đặc biệt

Đến nay gia đình cũng không hiểu nguyên nhân vì sao đứa trẻ lại có cân nặng như vậy vì sức khỏe của chị Liên vô cùng bình thường, khi mang thai cũng không bồi bổ gì nhiều.

Tuy lúc đầu có hoang mang về cân nặng của bé Quốc, nhưng sau đó khi thấy đứa trẻ khỏe mạnh, ngoan ngoãn gia đình cảm thấy vô cùng vui vẻ và may mắn.

Bé trai sơ sinh 7,1 kg nặng nhất Việt Nam và những câu chuyện đằng sau hiếm người biết - Ảnh 3
Đứa con đầu của anh chị cũng nặng đến 4 kg khi sinh - Ảnh: Internet

Anh Quân cho biết trước khi vợ sinh, gia đình đã biết chị có thai to nhưng nghĩ chỉ vào khoảng 5 kg. Nếu biết thai nặng hơn 7 kg thì gia đình đã đưa chị lên bệnh viện tỉnh mổ để an tâm.

Về phía Trung tâm y tế huyện Vĩnh Tường, các bác sĩ cho biết đây là lần đầu tiên đỡ đẻ cho một cháu bé có cân nặng lớn như thế. Thông thường, các bé mới sinh cũng chỉ nặng khoảng 3 kg.

Do thai to, đề phòng cháu bé có thể gặp một số bệnh nguy hiểm, vì thế các bác sĩ cho biết cần phải theo dõi thêm.

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