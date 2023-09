Bé trai sơ sinh 7,1 kg nặng nhất Việt Nam và những câu chuyện đằng sau hiếm người biết

Hai tuần trước khi sinh, bác sĩ bảo chỉ vào khoảng 5 kg

Kể về đứa cháu ngoại có cân nặng kỷ lục của mình, bà Nguyễn Thị Thi cho biết khi nghe thông báo về cân nặng của đứa cháu thì vô cùng bất ngờ. Bởi trước khi sinh 2 tuần, chị Liên đã đi siêu âm. Các bác sĩ chẩn đoán em bé có thể nặng 5,2 kg. Song, khi được sinh ra, cân nặng của bé lại cao hơn gần 2 kg so với lúc dự sinh.

Bà ngoại bé vui vẻ trả lời trên Trí Thức Trẻ về đứa cháu mới sinh của mình: "Lúc biết cân nặng thai nhi to hơn những đứa trẻ khác nhiều, con gái tôi có đăng ký sẽ mổ đẻ tại Trung tâm Y tế Vĩnh Tường. Nhưng khi con tôi trở dạ, gia đình đưa tới đây, nó vẫn có ý nguyện muốn đẻ thường. Tuy nhiên, do thai to nên các bác sĩ vẫn yêu cầu phải mổ đẻ.

Khi các bác sĩ thông báo cháu nặng 7,1 kg, bố nó không tin, còn bế con đi cân lại. Hiện tại cháu bú sữa ngoài, nhưng trộm vía cháu ăn tốt, ngoan ngoãn, không quấy khóc gì cả”.

Lúc mang thai, mẹ ăn uống bình thường, không bồi bổ đặc biệt

Đến nay gia đình cũng không hiểu nguyên nhân vì sao đứa trẻ lại có cân nặng như vậy vì sức khỏe của chị Liên vô cùng bình thường, khi mang thai cũng không bồi bổ gì nhiều.

Tuy lúc đầu có hoang mang về cân nặng của bé Quốc, nhưng sau đó khi thấy đứa trẻ khỏe mạnh, ngoan ngoãn gia đình cảm thấy vô cùng vui vẻ và may mắn.

Anh Quân cho biết trước khi vợ sinh, gia đình đã biết chị có thai to nhưng nghĩ chỉ vào khoảng 5 kg. Nếu biết thai nặng hơn 7 kg thì gia đình đã đưa chị lên bệnh viện tỉnh mổ để an tâm.

Về phía Trung tâm y tế huyện Vĩnh Tường, các bác sĩ cho biết đây là lần đầu tiên đỡ đẻ cho một cháu bé có cân nặng lớn như thế. Thông thường, các bé mới sinh cũng chỉ nặng khoảng 3 kg.

Do thai to, đề phòng cháu bé có thể gặp một số bệnh nguy hiểm, vì thế các bác sĩ cho biết cần phải theo dõi thêm.