"Tôi đã không cầm được nước mắt khi nhìn vết thương đang chảy nước trên tay em. Tôi có hỏi ba con đâu sao con không nói với ba?

Em nói ba con đang ở Phú Quốc, ông ấy đánh con nhiều hơn nữa chú à. Con bị đánh mấy lần rồi, lúc đó con chỉ quỳ lạy để được tha", anh D. kể. Theo anh D., trước đó chị K.A., ngụ phường Bình San, TP Hà Tiên, đăng thông tin chung chung về việc bé gái bán vé số dạo bị "mẹ nuôi" hành hạ bằng cách tạt nước sôi nhưng không có hình ảnh.

Sau khi làm việc với Công an phường Bình San, TP Hà Tiên về nhà thì bé H. tiếp tục bị mẹ nuôi làm trầy cả lớp da ở tay phải đã bị bỏng trước đó do nước sôi - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Đến sáng 23/11, Công an phường Bình San đã mời cả em H. và bà Nguyễn Thị Phượng (52 tuổi, ngụ xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) - là "mẹ nuôi" (đang lưu trú tại phường Bình San) - lên làm việc. Tuy nhiên, bà Phượng nói với công an là bé tự đi đụng vào ấm nước đang sôi. Vì lúc này công an chưa tách bà Phượng và bé ra nên bé H. không dám khai.

Còn anh T., ngụ phường Bình San, TP Hà Tiên, cho hay bé H. được "mẹ nuôi" giao 300 tờ vé số bán mỗi ngày. Ngày nào bán không hết cũng phải bán thiếu cho người quen rồi mượn tiền của anh chị đắp vào, nếu bán không hết sẽ bị đánh khắp người.

"Tôi thấy cháu tội nghiệp quá nên cho mượn tiền và cho quần áo cũ. Tôi nghĩ cháu không làm mất vé số mà do cháu bán không hết vé số rồi bán lại cho người khác với giá 8.500 đồng/tờ. Vì vậy số tiền đắp vào không đủ cho "mẹ nuôi" nên bị đánh. Cháu ấy kể trước đây bị "mẹ nuôi" đánh hoài nên chủ trọ ở phường Tô Châu không cho thuê nữa. Từ đầu tháng 11 đến nay mới chuyển sang phường Bình San", anh T. nói.

Cánh tay bé gái bị bỏng do mẹ nuôi tạt nước sôi - Ảnh: VNExpress

Theo anh D., trưa 23/11, anh đã gặp bé H. trong tình trạng tay phải có rịn máu ra, dù em đã mặc áo tay dài. Anh có hỏi sao con không nói sự thật cho mấy chú công an biết thì bé nói sợ về sẽ bị đánh nhiều hơn. Anh cũng hỏi sự việc này sao con không kể với ba ở Phú Quốc thì bé nói ông ấy đánh càng nặng hơn bà Phượng.

Thượng tá Trịnh Tiến Nam - phó trưởng Công an TP Hà Tiên - cho biết đến nay Cơ quan điều tra Công an TP Hà Tiên đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi "hành hạ người khác" của nghi phạm Nguyễn Thị Phượng - người tạt nước sôi vào vai, tay của bé H., chỉ vì bé làm mất vé số khi đi bán.

Trước thông tin có ý kiến của người dân cho rằng bé H. không liên quan đến ông Tuấn và "mẹ nuôi" thì thượng tá Trịnh Tiến Nam nói: "Bước đầu, khi làm việc với cơ quan điều tra, ông Tuấn có đưa ra giấy khai sinh của bé H. tại Hậu Giang. Ông Tuấn nói bé H. là cháu ngoại và là con gái của chị Thanh (con gái ông Tuấn). Tuy nhiên đây chỉ là lời khai của ông Tuấn. Chúng tôi phải tìm được chị Thanh để xem bé H. thực tế có đúng là con chị hay không".

Nguyễn Thị Phượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ VNExpress, ngày 27/11, mẹ nuôi của bé là Nguyễn Thị Phượng, 52 tuổi, bị Công an TP Hà Tiên bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Hành hạ người khác.

Tại cơ quan điều tra, Phượng khai sống như vợ chồng với ông Tuấn, 52 tuổi. Ông này có hai cháu ngoại gái 12 và 7 tuổi. Khi cả hai chia tay, Phượng dẫn hai bé về Hà Tiên sống bằng nghề bán vé số. Hai bé gọi bà này là mẹ nuôi. Ông Tuấn đi làm, mỗi tháng gửi tiền về phụ bà Phượng nuôi cháu.

Gần đây bé gái 12 tuổi thường xuyên bị mất vé số nên bị mẹ nuôi đánh đập. Đỉnh điểm là ngày 21/11, bà Phương tạt nước sôi vào người bé gái khiến vùng vai và tay phải bị bỏng nặng.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát bắt Phượng, đồng thời đưa 2 cháu bé vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang để được chăm sóc, cho đi học. Bé gái 12 tuổi sẽ được giám định thương tật để làm cơ sở xử lý nghi phạm.