Bất ngờ chuyện mẹ tổ chức đám cưới cho con dâu đi lấy chồng khác

Đặc biệt, người đứng ra tổ chức đám cưới là bà Đặng Thị Hòa - mẹ chồng của Bảo An, người mẹ chồng thương con dâu như con đẻ, mong muốn Bảo An sẽ tìm được bến đỗ mới thật hạnh phúc. Câu chuyện này còn được kể lại qua sự chứng kiến của chị Tiên - thợ trang điểm cho cô dâu Bảo An.

Theo thông tin từ báo Lao Động, mạng xã hội Facebook lan truyền câu chuyện khiến nhiều người không khỏi cảm phục, khi một gia đình ở xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ tổ chức linh đình đám cưới để gả con dâu (tên Hoàng Bảo An) đi lấy chồng mới, sau khi người chồng cũ của Bảo An không may qua đời nhiều năm trước.

Thương con dâu hiền góa bụa khi còn quá trẻ, bố mẹ chồng cũng thường xuyên thúc giục con dâu đi bước nữa. Nay, khi Bảo An đã tìm được bến đố mới cho cuộc đời, ông bà vừa mừng nhưng cũng vừa buồn vì con mình đã thành dâu của người ta.

Cụ thể, kết hôn tháng 11/2016. Hơn một năm sau, chồng An qua đời vì tai nạn lao động. Bé Bon, con trai anh chị mới 5 tháng tuổi. Ngày giỗ chồng hàng năm, chị đứng ra lo liệu chu toàn. Bố mẹ chồng và các anh, em của Bảo An trong nhà đều thương yêu, xem chị như ruột thịt.

Cô dâu Bảo An xinh đẹp trong ngày cưới - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VNExpress, vào ngày 11/4, đám cưới ở nhà ông Trần Năng Toán và bà Đặng Thị Hòa có 35 mâm cỗ, khách là hàng xóm, họ hàng của ông bà và bạn bè của cô dâu Hoàng Bảo An, 30 tuổi. Trong lễ cưới, ông Toán, bà Hòa đại diện cho nhà gái nhận sính lễ, tuyên bố gả Bảo An cho gia đình chồng mới của cô.

Đám cưới của Bảo An diễn ra với thủ tục bình thường như bao đám cưới ở xã Yên Dưỡng, nhưng khác ở chỗ, đại diện nhà gái là gia đình chồng cũ của cô dâu.

Một tháng trước, chị xin phép bố mẹ chồng cho đi bước nữa. Nhưng Bảo An nói đã là dâu con, phải được bố mẹ chồng đồng ý mới thưa chuyện với bố mẹ đẻ. Ông bà Toán gật đầu. Bố mẹ Bảo An cũng ủng hộ con gái, nhưng bảo với vợ chồng ông Toán, bà Hòa rằng Bảo An đã là dâu ông bà thì là người nhà ông bà. Đám cưới của con gái ruột để bố mẹ chồng toàn quyền quyết định. Thấy hợp lý, vợ chồng ông Toán bàn với anh em họ hàng và các con, thống nhất đảm nhận vai trò nhà gái, tổ chức đám cưới cho con dâu.

Ông Toán tâm sự, con dâu lấy chồng, ông mừng cho Bảo An, nhưng cũng ngậm ngùi khi nghĩ đến con trai xấu số.

Người mẹ chồng gây xúc động khi mở tiệc cưới linh đình, gả con dâu đi lấy chồng mới - Ảnh: FBNV

Bảo An chụp ảnh lưu niệm trong ngày vui cùng mẹ chồng cũ (ngoài cùng bên trái) và các cô, thím của chồng cũ - Ảnh: VNExpress

Vợ chồng ông bà lên kế hoạch phát thiệp mời, thức đêm chuẩn bị cỗ bàn, lo liệu mọi chuyện để đám cưới con dâu diễn ra vui nhất có thể. Ông bà, bố mẹ đẻ của Bảo An đều đến nhà chồng cũ dự cưới con, cháu gái, nhưng như đã thống nhất, đại diện nhà gái vẫn là ông Toán và bà Hòa.

Ông Toán cho biết, khi quyết định tổ chức đám cưới cho Bảo An, ông bà tâm niệm không biết sau này con có nghĩ đến mình hay không, nhưng trước hết, ông bà phải yêu thương, đối xử hết lòng với Bảo An như con trong nhà. Trong lễ cưới, em trai chồng cũ hỏi Bảo An rằng sau này chị sinh em bé, cháu sẽ gọi em là cậu hay là chú. Người chị nói đã xem mình như con gái nhưng các con chị sau này sẽ vẫn gọi chú như bé Bon vì không muốn có sự khác biệt giữa các bé.