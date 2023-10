Bất ngờ chuyện mẹ tổ chức đám cưới cho con dâu đi lấy chồng khác

Theo thông tin từ báo Lao Động, mạng xã hội Facebook lan truyền câu chuyện khiến nhiều người không khỏi cảm phục, khi một gia đình ở xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ tổ chức linh đình đám cưới để gả con dâu (tên Hoàng Bảo An) đi lấy chồng mới, sau khi người chồng cũ của Bảo An không may qua đời nhiều năm trước.

Đặc biệt, người đứng ra tổ chức đám cưới là bà Đặng Thị Hòa - mẹ chồng của Bảo An, người mẹ chồng thương con dâu như con đẻ, mong muốn Bảo An sẽ tìm được bến đỗ mới thật hạnh phúc. Câu chuyện này còn được kể lại qua sự chứng kiến của chị Tiên - thợ trang điểm cho cô dâu Bảo An.