Nhóm này gồm thanh niên quê ở tỉnh Ninh Thuận mang nhiều tiền án, tiền sự thuê nhà trọ ở chung, không có công việc nên rủ nhau đi trộm cắp và thường xuyên tụ tập ăn uống.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 30/3, Công an quận Gò Vấp, TPHCM, đang tạm giữ Dương Tấn Học (SN 2000), Quảng Văn Lụm (SN 1993), Nguyễn Ngọc Bình (SN 1995), Vạn Văn Hắc Quyên (22 tuổi), Xầm Văn Quy (25 tuổi, cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Các nghi phạm Học, Lụm, Quyên, Bình, Quy (từ trái qua) bị cảnh sát điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: Báo Dân Trí.

Trước đó, ngày 23/3, Công an quận Gò Vấp nhận tin báo của chị N.C.K.D. (29 tuổi, ngụ phường 12) về việc bị trộm cắp tài sản. Theo nạn nhân, tối 22/3, chị khép cửa phòng riêng tại lầu 1 để đi làm. Rạng sáng hôm sau, chị D. về nhà phát hiện nhẫn, dây chuyền, đồng hồ trị giá hơn 100 triệu đồng đã bị trộm.

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, qua điều tra, công an xác định nhóm đối tượng gây án gồm: Học, Lụm, Bình, Quyên, Quy. Nhóm này có nhiều tiền án, tiền sự, thuê trọ tại tỉnh Bình Dương ở và hay tụ tập ăn uống.

Chiều 28-3, công an ập vào căn nhà ở đường số 1 (phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bắt giữ các đối tượng. Qua đấu tranh, nhóm đã khai nhận thực hiện vụ trộm ở nhà chị D..

Dương Tấn Học tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Cụ thể, rạng sáng 23-3, Học lái xe chở Bình từ tỉnh Bình Dương đến đường Nguyễn Tư Giản. Sau đó, Bình đột nhập vào nhà chị D. lấy trộm 2 lắc tay, 2 dây chuyền, 2 nhẫn, đồng hồ. Sau đó, cả 2 mang bán được 45 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Ngoài vụ trộm trộm trên, các đối tượng khai, đã thực hiện ít nhất 6 vụ đột nhập nhà dân để lấy trộm nhiều tài sản từ ngày 10-3 cho tới khi bị bắt. Do thiếu tiền tiêu xài, không có công việc nên rủ nhau lập nhóm thuê nhà trọ để đi trộm cắp.

Công an quận Gò Vấp đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các nghi phạm, đồng thời đấu tranh khai thác, làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có của những người liên quan.

