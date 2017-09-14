Ảnh hưởng bão số 10: Sài Gòn - Biên Hòa phố hóa thành sông

Do ảnh hưởng bão số 10, không chỉ người dân TP.HCM mới chứng kiến cảnh tượng đường sá khắp nơi 'thất thủ' mà tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai), trận mưa lớn đêm 13/9 rạng sáng 14/9 cũng khiến cả đô thị này chìm trong biển nước. Giao thông nhiều tuyến đường ách tắc, công nhân không thể đi làm, học sinh phải nghỉ học...

Trận mưa đêm 13/9 và rạng sáng 14/9 đã khiến cho quốc lộ 51 ngập sâu, kéo dài từ ngã ba Long Bình Tân đến ngã ba Bến Gỗ (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa), có nơi ngập sâu đến nửa thân ô tô, tất cả xe mô tô đều bị chết máy, theo thông tin trên Người lao động.

Còn theo ghi nhận của các thành viên trên cộng đồng mạng xã hội Người Đồng Nai, tuyến đường Bùi Văn Hòa và quốc lộ 51 đến sáng 14/9 vẫn bị ngập sâu. Trước đó, người dân địa phương đã kịp ghi lại khoảnh khắc nước ngập toàn thành phố.

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