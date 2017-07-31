Anh chồng của năm: 'Dù thế nào đi nữa cũng chỉ dừng lại ở 2 công chúa, vợ lấy ta về để được yêu thương chứ đâu phải để đẻ'

Đời sống 31/07/2017 20:35

Lời bày tỏ 'xót vợ lắm, vợ lấy ta về để được yêu thương chứ đâu phải để đẻ' của anh chồng soái ca khiến chị em phụ nữ nhiệt tình ủng hộ, cánh đàn ông cũng gật gù tâm đắc.

Từ xưa đến nay, việc sinh con và chăm con được coi là thiên chức của người phụ nữ, là nghĩa vụ và trách nhiệm mà chị em phải nghiễm nhiên làm tốt. Không ít ông chồng từng lên tiếng trách móc vợ rằng chỉ có mỗi việc sinh con thôi chứ có gì đâu mà còn không làm được. Cánh đàn ông thường nghĩ sinh đẻ rất đơn giản, mà không biết vợ mình đã trải qua biết bao đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, hi sinh những đường cong đẹp đẽ trên cơ thể để đưa thiên thần nhỏ của các anh đến với thế giới này. 

Chưa kể, ở một số gia đình, việc sinh con trai là vô cùng quan trọng. Người vợ nào lỡ sinh toàn con gái sẽ bị cho là "Không biết đẻ!". Điều đó đè nặng áp lực lên người phụ nữ, người nào cố đẻ thêm thì sức khỏe ngày càng xuống dốc, người nào không chịu đẻ tiếp thì lại đối mặt với nguy cơ chồng có con riêng ở bên ngoài.

Có lẽ phải trải qua cảm giác đau đớn như từng chiếc xương bị bẻ gãy, khổ sở đến điên dại vì vật lộn với vết mổ chưa lành, các anh chồng mới có thể thấu hiểu những hi sinh của vợ?

Mới đây, chia sẻ của anh Mạnh Vũ về cảm xúc lúc nhìn thấy vợ lâm bồn, cố gắng bước từng bước khó nhọc, đã khiến dân mạng xúc động mạnh. 

Nhìn thấy vợ đau đớn, khổ sở, anh chồng cũng không khỏi xót xa, tự hứa với bản thân sẽ cố gắng hơn nữa để bù đắp cho vợ con. Anh tự nhủ: Dù thế nào cũng chỉ dừng lại ở hai công chúa, không đẻ thêm đứa con nào nữa.

Anh chồng của năm: 'Dù thế nào đi nữa cũng chỉ dừng lại ở 2 công chúa, vợ lấy ta về để được yêu thương chứ đâu phải để đẻ' - Ảnh 1
Anh chồng của năm chia sẻ ảnh vợ cùng nội dung thông điệp gây xúc động mạnh cho cư dân mạng - Ảnh: Facebook

Những dòng chia sẻ của anh chồng lập tức gây bão cộng đồng mạng, nhận về hàng ngàn lượt thích, chia sẻ và bình luận. Ý kiến của anh khiến chị em phụ nữ phấn khích và hưởng ứng nhiệt tình, cánh đàn ông cũng gật gù tâm đắc.

Anh chồng của năm: 'Dù thế nào đi nữa cũng chỉ dừng lại ở 2 công chúa, vợ lấy ta về để được yêu thương chứ đâu phải để đẻ' - Ảnh 2
Anh cho biết nhìn vợ đau chảy nước mắt khi sinh bé thứ hai nên rất thương vợ, dừng việc sinh con ở đây - Ảnh: Facebook

Bạn Hà Thương bày tỏ: "Thế mới thấy phụ nữ khổ như nào. Đẻ cho được đứa con, không chăm sóc tút tại lại nhan sắc thì bị chê nọ chê kia. Vớ phải thằng chồng không ra gì lại thêm trầm cảm sau sinh. Rõ khổ. Chỉ mong cánh đàn ông hiểu cho người phụ nữ như bác này. Chứ nghe mọi người kể chuyện đẻ mà rợn cả người".

Anh chồng của năm: 'Dù thế nào đi nữa cũng chỉ dừng lại ở 2 công chúa, vợ lấy ta về để được yêu thương chứ đâu phải để đẻ' - Ảnh 3
Hầu hết đều tỏ ra ngưỡng mộ anh chồng vì quá tâm lý và thương vợ - Ảnh: Facebook

Anh chồng của năm: 'Dù thế nào đi nữa cũng chỉ dừng lại ở 2 công chúa, vợ lấy ta về để được yêu thương chứ đâu phải để đẻ' - Ảnh 4
Cánh đàn ông cũng gật gù tâm đắc với lời tâm sự của anh chồng - Ảnh: Facebook

Lời tâm sự tưởng chừng như đơn giản ấy lại khiến nhiều người đồng cảm, xúc động. Có được người chồng yêu thương và cảm thông như thế này cũng là mơ ước chung của hầu hết chị em phụ nữ.

Hy vọng sẽ có ngày càng nhiều người đàn ông tâm lý và thấu hiểu, chắc chắn người bạn đời bên cạnh các anh sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ và trẻ trung.

 

Từ khóa:   mạng xã hội anh chồng của năm anh chồng thương vợ

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