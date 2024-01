Theo thông tin từ VOV, vào khoảng 1h50 ngày 9/1, khi phát hiện đám cháy tại phòng trọ, số 308, đường Hoàng Hoa Thám, phường An Tân, Thị xã An Khê, Gia Lai người dân đã báo tin tới Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê- Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai).

Lực lượng gồm 18 cán bộ, chiến sĩ và 2 xe chữa cháy đã tới hiện trường chữa cháy. Đến khoảng 2h15 cùng ngày, đám cháy được khống chế.