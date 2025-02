Được biết, Đặng Thái Hoàng bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hiện, Công an thành phố Vinh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 19/2, xác nhận với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan điều tra đã tạm giữ Đặng Thái Hoàng (SN 1995, trú tại thành phố Vinh) đang bị tạm giữ để điều tra liên quan đến vụ việc hành hung một nam sinh lớp 11 vào chiều 18/2 trên đường Trần Phú, thành phố Vinh.

Được biết, Đặng Thái Hoàng bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hiện, Công an thành phố Vinh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đặng Thái Hoàng tại Cơ quan điều tra. Hoàng là đối tượng hành hung nam sinh lớp 11 trên đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Vinh - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Lao Động, nạn nhân là em N.Q.S. (17 tuổi, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Đại học Vinh, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh).

Theo thông tin ban đầu, sau giờ học, S. mượn áo shipper của bạn để mặc về nhà. Khi dừng xe tại ngã tư đường Trần Phú, em có va chạm nhẹ với một người đàn ông đi bộ. Chưa kịp giải thích hay xin lỗi, nam sinh bị người này lao vào đánh tới tấp.

Mặc dù có người can ngăn, nhưng người đàn ông vẫn đánh đập, hành hung thiếu niên đi xe máy - Ảnh: Báo Lao Động

Hậu quả, em S. bị gãy xương chính mũi, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa TP Vinh và sau đó chuyển đến Bệnh viện Quân Y 4 để điều trị. Gia đình nạn nhân bày tỏ bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi côn đồ này.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật để đảm bảo an ninh trật tự và tránh gây hoang mang dư luận.

