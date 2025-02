Tiến hành truy xét và được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của người dân, Công an P.Hòa An nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng Phan Ngọc Quỳnh Khá (38 tuổi, quê thôn 3, xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cùng tang vật là 1 con dao.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an Đà Nẵng xác định Phan Ngọc Quỳnh Khá là nghi phạm chính, dùng dao đâm trọng thương tài xế mang áo Grab. Thông tin ban đầu, lúc 15 giờ 45 ngày 18/2, Công an phường Hoà An (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo về vụ cố ý gây thương tích tại khu vực cổng trước bến xe Đà Nẵng. Ngay lập tức, Công an phường Hoà An triển khai lực lượng đến hiện trường. Khi đến khu vực trước quán cà phê Đô La (địa bàn phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu), lực lượng Công an phát hiện có một người đàn ông khoảng 50 tuổi mang áo Grab bị chảy nhiều máu đang nằm dưới nền đường. Lực lượng Công an P.Hòa An khống chế đối tượng Phan Ngọc Quỳnh Khá - Ảnh: Báo Công an TP. Hồ Chí Minh Theo thông tin từ báo Công an TP. Hồ Chí Minh, tiến hành truy xét và được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của người dân, Công an P.Hòa An nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng Phan Ngọc Quỳnh Khá (38 tuổi, quê thôn 3, xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cùng tang vật là 1 con dao. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Khá khai nhận, do có mâu thuẫn từ trước với ông Nguyễn Văn N. nên đã dùng con dao (loại ngắn thường dùng để gọt trái cây) đuổi đánh và gây thương tích cho ông N. ở cánh tay. Đối tượng, tang vật cùng vụ việc được bàn giao đến Công an Q.Liên Chiểu để điều tra, xử lý. Vụ 3 người cùng 1 gia đình tại Đắk Lắk tử vong: Truy tố tài xế ô tô vượt ẩu Sau tai nạn, Công an TP Buôn Ma Thuột đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế Tùng để điều tra. Kết quả xét nghiệm xác định tài xế Tùng dương tính với ma túy, không vi phạm nồng độ cồn. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-oi-tuong-dung-dao-am-trong-thuong-tai-xe-xe-cong-nghe-truoc-ben-xe-a-nang-721500.html Theo Thu Hà (t/h) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-oi-tuong-dung-dao-am-trong-thuong-tai-xe-xe-cong-nghe-truoc-ben-xe-a-nang-721500.html