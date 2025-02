Liên quan vụ người đàn ông đập phá quán ăn trên đường Cộng Hòa, ngày 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Anh Phương (40 tuổi, ở TP.HCM) về tội "hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác".