Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h30 sáng nay, khiến 1 người tử vong và 2 người khác bị thương.

Theo thông tin từ báo Giao Thông: Ngày 24/12, lực lượng chức năng Hải Dương đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại ngã tư giao đường trục Bắc - Nam và đường tỉnh 396, thuộc địa phận huyện Ninh Giang làm 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Hải Dương: Khoảng 3 giờ 30 ngày 24/12, anh L.V.D. sinh năm 1986 ở xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà (Thái Bình) lái xe ô tô tải 17C - 186.51 trên đường trục Bắc – Nam hướng Hải Dương đi Thái Bình.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo Giao Thông)

Khi đi tới ngã tư giao đường trục Bắc-Nam và đường tỉnh 396, thuộc địa phận huyện Ninh Giang, xe tải va chạm với xe ô tô con 37K 580.20 do anh Đ.Đ.M. sinh năm 1992 ở xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) lái trên đường tỉnh 396 đi hướng từ Đảo Cò tới Cầu Me. Trên xe ô tô con chở ông Đ.Đ.L. sinh năm 1966 và anh N.V.H. sinh năm 1994, anh N.V.S. sinh năm 2000 ở cùng xã.

Vụ tai nạn khiến ông L. tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, anh H, anh S. bị thương.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lực lượng công an huyện Ninh Giang đã có mặt tại hiện trường xử lý, phân luồng, điều tiết giao thông. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra, làm rõ.

