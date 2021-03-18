20/10 là ngày gì? Sự khác biệt giữa ngày 20/10 và 8/3 là gì?

Ngày 20/10 là ngày chính thức thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (trước đây gọi là Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam) vào 20/10/1930. Đây cũng là ngày Đảng Cộng sản Việt Nam phê duyệt để kỷ niệm và tôn vinh những người phụ nữ.

20/10 là ngày Phụ nữ Việt Nam diễn ra hằng năm. Trong dịp này, chị em được tôn vinh và nhận được nhiều sự quan tâm hơn so với ngày thường. Có bao giờ bạn thắc mắc 20/10 là ngày gì và nguồn gốc, ý nghĩa.

Ngày 20/10 dành riêng cho phụ nữ nước ta cũng bởi lịch sử thời gian dài chống giặc ngoại xâm và đời sống cực khổ cùng vai trò của người phụ nữ được đặt lên vai trò quan trọng hàng đầu. Họ là những người vợ, người mẹ dịu hiền, trung hậu, đảm đang sinh ra nhiều thế hệ anh hùng dân tộc.

Bên cạnh đó, trước đó, thì ngày Phụ nữ Việt Nam cũng là ngày tưởng niệm Hai Bà Trưng được diễn ra vào ngày 6/2 âm lịch.

Ngày 20/10 là ngày chính thức thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Đồng thời, phụ nữ Việt Nam trong chế độ phong kiến và đế quốc là tầng lớp bị bóc lột, áp bức và chịu đựng nhiều bất công. Vì thế, họ luôn khao khát được giải phóng và tích cực tham gia các phong trào cách mạng.

Hơn thế nữa, dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ Việt Nam cũng thuộc tầng lớp bị áp bức, bóc lột và chịu nhiều bất công trong cuộc sống, nên họ luôn khao khát được giải phóng và sẵn sàng đi theo cách mạng.

Theo từng giai đoạn lịch sử, phụ nữ dần trở thành những cái tên gắn liền với sứ mệnh giải phóng dân tộc, giai cấp. Nhiều cái tên phụ nữ được biết đến như Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai,…

+ Ý nghĩa ngày 20/10

Với thành phần là những người phụ nữ Việt Nam càng ngày càng có tri thức, sức khỏe, sáng tạo, năng động, nhân hậu và quan tâm nhiều đến lợi ích của xã hội, cộng đồng hơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày càng lớn mạnh và mang đến nhiều thành tựu lớn. Chính bởi điều này, 20/10 là ngày có ý nghĩa thực sự rất đặc biệt đối với chị em và xứng đứng để được tôn vinh.

20/10 là ngày có ý nghĩa thực sự rất đặc biệt đối với chị em và xứng đứng để được tôn vinh

2. Điểm khác của ngày 20/10 và ngày 8/3

Ngày 20/10 với ngày 8/3 đều là những ngày dành riêng cho phụ nữ. Một số nét thú vị phân biệt giữa hai ngày này:

+ Điểm giống:

Đều là dịp để tôn vinh phụ nữ. Là phái yếu nhưng luôn sống tốt, sống hết mình, cống hiến cho gia đình và xã hội.

Thể hiện sự bình đẳng giới và là dịp để tôn vinh các chị em phụ nữ Việt, những người vừa đảm việc nhà vừa lo việc nước. Đồng thời cũng là dịp để đấng mày râu thể hiện sự quan tâm đến các chị em phụ nữ, đặc biệt là với những người phụ nữ thân yêu nhất của mình thông qua những lời chúc mừng cùng với món quà ý nghĩa như hoa, thiệp,….

Nhiều thống kê cho thấy, dù xã hội có nhiều sự thay đổi, tư duy tiên tiến hơn nhưng chị em vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi, hạn chế về chăm sóc sức khỏe, giáo dục và thậm chí còn bị bạo hành.

+ Điểm khác:

Ngày 8/3 là ngày Quốc tế Phụ nữ có nguồn gốc xuất phát từ nước Mỹ, diễn ra sự kiện phong trào của nữ công nhân biểu tình đòi tăng lương và giảm giờ tại New York năm 1908. Đây là ngày kỉ niệm diễn ra trên toàn thế giới, kể cả Việt Nam.

Còn ngày 20/10 là ngày Phụ nữ Việt Nam, chỉ diễn ra trong phạm vi Việt Nam và là dịp để tôn vinh các chị em phụ nữ người Việt.

Ngày 20/10 dành riêng cho phụ nữ nước ta

3. Những hoạt động diễn ra và quà tặng vào ngày 20/10

Không chỉ thể hiện qua những lời chúc mang ý nghĩa tươi đẹp mà còn có nhiều hoạt động nhằm để tôn vinh chị em phụ nữ trên toàn quốc Việt Nam.

Trong ngày 20/10, có thể kể đến một số hoạt động diễn ra nhằm mang đến niềm vui cho phái đẹp như::

+ Lễ trao thưởng cho phụ nữ

Những chị em đạt thành tích nổi bật, xuất sắc sẽ được tổ chức trao giải thưởng tại nhiều cơ quan, công ty. Bên cạnh là dịp công nhận năng lực của chị em trong công việc, đây là dịp để khuyến khích chị em ngày càng năng động, sáng tạo và tích cực hoạt động.

Những chị em đạt thành tích nổi bật, xuất sắc sẽ được tổ chức trao giải thưởng tại nhiều cơ quan, công ty

+ Chương trình văn nghệ chào mừng

Tổ chức các chương trình văn nghệ là một trong những hoạt động phổ biến để chào mừng ngày 20/10 . Những tiết mục bài hát, câu chuyện kể về những tấm gương phụ nữ ưu tú được kể có tính giải trí cao và mang đến nhiều niềm vui.

+ Các chương trình khuyến mãi cho phụ nữ

Sẽ có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, tặng voucher hấp dẫn về các mặt hàng dành riêng cho chị em như trang sức, mỹ phẩm, quần áo, gia dụng nhà cửa.

+ Thay phụ nữ làm việc nội trợ

Thay phụ nữ làm việc nội trợ

Các hoạt động gia đình như nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, rửa chén, chăm sóc con cái,... thay phụ nữ sẽ là một cử chỉ khiến các anh chàng càng ghi điểm hơn trong mắt phái đẹp. Những việc làm tuy nhỏ này là thể hiện sự chia sẻ, yêu thương và quan tâm nhiều hơn đối với những người bà, mẹ, vợ hay người yêu.

+ Tặng quà

Những món quà được tặng trong ngày 20/10 là tượng trưng cho sự quan tâm sâu sắc của chồng đối với vợ, của con đối với mẹ, Đó có thể là những món quà mang ý nghĩa tinh thần như thiệp mừng, hoa tươi, 1 buổi ăn tại nhà hàng sang trọng... Hoặc cũng có thể là những thứ có giá trị như: mỹ phẩm, đồ trang sức, điện thoại, đồng hồ,...

Những món quà được tặng trong ngày 20/10 là tượng trưng cho sự quan tâm sâu sắc của chồng đối với vợ, của con đối với mẹ

Tùy theo sở thích của người được tặng, quà tặng cho người phụ nữ yêu quý vào ngày 20/10 rất đa dạng. Một số mặt hàng bạn có thể chọn như:

- Hoa và gấu bông

Đây là những món quà rất thông dụng thể hiện được tình cảm của người tặng. Bộ đôi này rất dễ để chọn lựa trong ngày 20/10

Mỗi loài hoa lại có một hình dạng và màu sắc sẽ có những ý nghĩa khác nhau, như: hoa ly thể hiện sự quý phái, sự tôn trọng; hoa hồng thể hiện tình yêu nồng cháy, vĩnh cửu;…

Có nhiều loại gấu bông từ nhỏ đến to cho cùng những kiểu dáng và màu sắc khác nhau rất dễ chọn lựa trong ngày 20/10.

Hoa và gấu bông là những món quà rất thông dụng thể hiện được tình cảm của người tặng

- Trang sức

Nhẫn, dây chuyền, vòng tay, khuyên tai,... là những món quà trang sức sẽ giúp cho chị em trở nên xinh đẹp và vui vẻ hơn bởi những giá trị vốn có của nó.

- Quần áo, giày dép

Tuy đơn giản nhưng đây lại là món quà thể hiện sự quan tâm tinh tế đến người mà bạn thật sự yêu thương.

Cần sự tinh tế, tỉ mỉ mới có thể nhận ra được sở thích của mẹ, thói quen ăn mặc của vợ và kích cỡ giày hay size quần áo người phụ nữ của mình.

- Mỹ phẩm

Mỹ phẩm là món quà được thể hiện trên cả sự thấu hiểu. Bạn có thể ghi điểm khi chọn đúng gu và tặng đúng loại mỹ phẩm chị em cần.

- Quà lưu niệm handmade

Món quà này cho thấy được sự riêng biệt, độc đáo vì chúng không phổ biến. Một cuốn sổ tay, tấm thiệp,… tự làm sẽ mang đến niềm vui đặc biệt cho người yêu.

Tặng quà lưu niệm handmade 20/10

- Quà công nghệ

Cũng giống như trang sức, các sản phẩm công nghệ sẽ mang đến sự yêu thích, tâm trạng vui vẻ cho người nhận. Đó có thể là chiếc điện thoại thông minh, máy tính bảng, chiếc laptop mới hay đơn giản chỉ là một cái máy rửa mặt.

Những thông tin vừa chia sẻ trên không chỉ giải đáp thắc mắc 20/10 là ngày gì mà còn giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về lịch sử, ý nghĩa ngày 20/10, các hoạt động và phân biệt được điểm khác biệt giữa ngày 20/10 so với ngày 8/3. Hy vọng bài viết sẽ mang đến bạn đọc nhiều thông tin hữu ích.