2 người phụ nữ bị sốc nhiệt trong lúc bộ hành cùng ông Thích Minh Tuệ

Rất may, ngay sau khi phát hiện, lực lượng Công an kịp đưa nạn nhân đến bệnh viện nên hiện sức khỏe của 2 người này đã bình phục.

Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, sáng 2/6, cơ quan chức năng huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) xác nhận, 2 người phụ nữ ở trên địa bàn huyện khi đi theo đoàn người bám theo ông Thích Minh Tuệ một quãng đường ngắn trên QL1A do sốc nhiệt thời tiết (trời đang nắng gắt bất ngờ chuyển sang mưa dông) đã đuối sức, mệt lả và nằm xuống mặt đường.

Trước đó, theo thông tin từ Vnexpress, trưa 30/5, khi theo ông Thích Minh Tuệ đi qua thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Lương Thanh Sơn (47 tuổi) bị ngất xỉu và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong trong tình trạng tím tái. Sau đó, ông được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng hôn mê sâu do sốc nhiệt.

Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, tuy nhiên ông Sơn đã không qua khỏi do ngưng tim từ trước. "Hiện nay vẫn chưa có người nhà đến nhận thi thể ông Sơn. Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra sự việc", bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho hay.

Đoàn khoảng 30 người theo ông Thích Minh Tuệ đi qua Quảng Trị trong hành trình từ Bắc vào Nam. Thời tiết hôm qua nắng nóng, nhiệt độ 36 độ C. Đoàn hành khất đi thành hàng dài trên nền đường nhựa, đầu không đội mũ.

Đoàn người đi theo ông Thích Minh Tuệ khi vào địa phận Thừa Thiên Huế - Ảnh: Vnexpress

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu đã yêu cầu cơ quan chức năng chủ động đảm bảo an ninh trật tự khi ông Thích Minh Tuệ đi qua địa phương, dự kiến vào đầu tháng 6. Công an tỉnh có trách nhiệm không để xảy ra tập trung đông người gây cản trở giao thông và phức tạp về an ninh trật tự.

Ông Thích Minh Tuệ 43 tuổi, chưa từng nhận là tu sĩ, chỉ nghe lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tập học tu hạnh đầu đà (mặc áo vá, khất thực, ngày ăn một bữa, không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi...). Những năm qua, ông Thích Minh Tuệ đã nhiều lần đi bộ Nam Bắc để hành khất, học tập tu hạnh đầu đà.