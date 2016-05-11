Mách mẹ 11 loại thực phẩm cực lợi sữa mà chẳng phải ăn chân giò

Quả mướp có vị ngọt, tính bình, rất bổ dưỡng lại giúp làm thông tuyến sữa, trị viêm tắc tia sữa, lưu thông máu, đặc biệt là có tác dụng lợi sữa. Các mẹ sinh xong chỉ cần ăn canh hoặc uống nước mướp (chỉ cần dùng 1 quả mướp tươi với chút muối ăn, đem đun sôi với chừng 1 lít nước để uống đến khi sữa về) mỗi ngày là có thể "gọi" sữa về tràn trề rồi.

Nhiều mẹ hay nhầm lẫn rằng ăn nhiều sung sẽ bị táo bón, nhưng sự thật là sung lại giúp nhuận tràng đấy! Loại quả này rất giàu dinh dưỡng (trong 100g quả sung có chứa 1g protein; 0,4g chất béo; 12,6g đường; 49mg Ca; 23mg P; 0,4mg Fe; 0,05mg caroten; 12,3g dẫn xuất không protein, 3,1g khoáng toàn phần,...). Đặc biệt, sản phụ ăn quả sung non vừa ngon lại rất lợi sữa. Mẹ có thể đem nấu cháo sung, luộc hay hầm đều được.

3. Chuối sứ

Lớp men của chuối sứ rất tốt nên sản phụ ăn loại quả này thường xuyên có thể giúp sữa về nhiều hơn. Đây là loại chuối quả to, tròn, vỏ hơi sần sùi và thịt nhiều hơn so với các loại chuối khác. Mẹ hãy nhớ "đặc điểm nhận dạng" này để mua đúng loại, giúp "gọi" sữa về thật nhiều cho bé yêu nhé!

4. Ngó sen

Ăn ngó sen giúp tăng tiết sữa rất tốt, đây cũng là loại thực phẩm bổ dưỡng, có tác dụng thanh nhiệt, thanh huyết, nhuận tràng, giúp sản phụ tiêu máu ứ, kích thích vị giác, hỗ trợ tiêu hóa và nhanh chóng phục hồi cơ thể.

5. Rau lang

Rau lang vừa mát lại ngon miệng, ăn rau luộc, xào hoặc nấu canh sau khi sinh giúp sản phụ vừa nhuận tràng lại lợi sữa.

6. Rong biển

Rong biển chứa rất nhiều đạm, khoáng chất, các yếu tố vi lượng và vitamin, trong đó nổi bật là iốt, can-xi (với hàm lượng cao hơn trong sữa), vitamin A (cao gấp 10 lần trong bơ), vitamin B2 (gấp 7 lần trứng), vitamin C, E cao gấp nhiều lần trong rau quả. Đây không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng để bồi bổ cơ thể sau sinh rất tốt, ăn nhiều rong biển còn giúp lợi sữa, giảm mệt mỏi, giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn.

7. Rau ngót

Sinh xong, dường như sản phụ nào cũng được cho ăn canh rau ngót đầu tiên, lý do là bởi loại rau này rất bổ, chứa nhiều vitamin và khoáng chất; đặc biệt, ăn rau ngót giúp sữa về nhiều hơn lại giảm nguy cơ viêm nhiễm, nó cũng giúp tử cung co thắt để đẩy hết sản dịch ra ngoài.

8. Đu đủ xanh

Khi mang thai, các bà bầu tuyệt đối không được ăn đu đủ xanh vì có thể gây sảy thai, thế nhưng với các sản phụ, món ăn từ loại quả này lại rất tốt vì nó có tác dụng lợi sữa. Đu đủ chứa nhiều protein, chất béo, các loại vitamin A, B, C, D, E… Ngoài cách truyền thống là hầm/nấu cháo với móng giò, mẹ có thể nấu đu đủ xanh với cá chép, cá quả cũng rất ngon, dễ ăn và mang lại tác dụng tốt.

9. Hoa chuối

Trong dân gian thường dùng hoa chuối hầm với móng giò như một bài thuốc để thông sữa và giúp sữa về nhiều hơn. Tuy nhiên, thậm chí mẹ chỉ cần ăn hoa chuối luộc/trộn nộm hay đem nấu canh cũng ngon và có tác dụng rất tốt

10. Rau đay

Rau đay giàu dinh dưỡng, có tác dụng giải nhiệt, giảm táo bón,... và rất lợi sữa. Các mẹ bầu sau khi sinh nên ăn nhiều rau đay vì vừa ngon miệng lại giúp sữa về nhiều và nhanh hơn. Trong khoảng 1 tuần đầu tiên sau sinh, sản phụ nên ăn chừng 150g-200g rau đay mỗi ngày vào bữa chính. Sau đó thì chỉ cần ăn mỗi tuần 2 lần với lượng tương tự là đủ để sữa về "dạt dào" mà không cần đến các món canh chân giò hầm nhiều mỡ và chán ngấy

11. Rau má

Rau má có tác dụng lợi sữa, kháng khuẩn, lưu thông khí huyết, cải thiện làn da, sản phụ sinh xong có thể uống trà rau má hoặc nấu canh rau má với thịt gà, thịt nạc,... để sữa về nhiều hơn.

Ngoài các thực phẩm trên, mẹ có thể dùng chè vằng, lạc nhân, hạt mùi,... cũng như rất nhiều thực phẩm lợi sữa khác để bé có thể bú mẹ hoàn toàn. Tuy nhiên, mẹ cũng lưu ý là nên cân bằng dinh dưỡng, không ăn quá nhiều 1 loại thực phẩm nào đó mà cần phải đa dạng hóa thực phẩm để đảm bảo dinh dưỡng cho con. Ngoài ra để sữa về nhanh và nhiều, mẹ nên thực hiện "da tiếp da" ngay sau khi sinh, cho bé bú sớm, thường xuyên và đặc biệt là giữ tinh thần thoải mái, có như thế cả mẹ và bé mới đều khỏe mạnh được.