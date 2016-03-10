Đây là các món mẹ bầu tháng thứ 2 phải kiêng để tránh sảy thai và dị tật thai nhi

Chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng trong thời kỳ mang thai. Dinh dưỡng là điều thiết yếu cho sự phát triển khỏe mạnh của em bé. Trong giai đoạn tháng thứ 2 của thai kỳ, ốm nghén là tình trạng khá phổ biến. Vì vậy, mẹ bầu cần cân nhắc một chế độ ăn và hoạt động hợp lý để đảm bảo một thai kỳ khỏe mạnh.

Có một số loại thực phẩm nên tránh trong tháng thứ 2 của thai kỳ bởi nó dễ dẫn đến nhiều biến chứng không may cho cả mẹ bầu và thai nhi. Vì vậy, trong bài viết này, Boldsky sẽ liệt kê ra một số các loại thực phẩm nên tránh trong tháng thứ hai của thai kỳ.

Trong tháng thứ hai của thai kỳ, các ống thần kinh bắt đầu hình thành và sau đó phát triển thành não, tủy và dây thần kinh cột sống của bé. Cùng với đó, hệ thống tuần hoàn và tim cũng phát triển. Như vậy, tháng thứ hai của thai kỳ giữ một vai trò vô cùng quan trọng.

Những thực phẩm mẹ bầu nên tránh khi mang thai tháng thứ 2

1. Pho mát mềm

Pho mát mêm sẽ rất nguy hiểm cho mẹ bầu vì nó chứa vi khuẩn E.Coli, gây nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng thai kỳ. Đó là lí do mẹ bầu nên tránh ăn pho mát ở tháng thứ 2.

2. Gan

Gan là một loại thực phẩm bị cấm trong tháng thứ hai của thai kỳ. Bởi gan chứa retinol, có thể dẫn đến sẩy thai.

3. Sữa chưa tiệt trùng

Sữa chưa tiệt trùng sẽ chứa nhiều sinh vật và mầm bệnh, khi mẹ bầu uống sẽ gặp nhiều rủi ro về vấn đề sức khỏe. Vì sữa chưa tiệt trùng khả năng cao chứa vi khuẩn salmonella – loại vi khuẩn gây ngộ độc, nôn ói và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

4. Rượu

Uống rượu trong thời kỳ mang thai là rất nguy hiểm và có thể dẫn đến dị tật bẩm sinh cho thai nhi. Vì vậy, thai phụ nên tránh xa rượu, đặc biệt là trong tháng thứ 2 của thai kỳ.

5. Trứng chưa được nấu chín

Trứng được nấu chưa chín có thể vẫn còn chứa vi khuẩn salmonella vô cùng nguy hiểm cho thai nhi. Do đó, mẹ bầu nên ăn trứng được nấu chín kĩ, nếu được hãy ăn những quả trứng tươi, không để lâu ngày trong tủ lạnh để đảm bảo sức khỏe.

6. Thịt đã đã qua chế biến sẵn

Thịt đã được chế biến sẵn tại các cửa hàng, thịt đóng hộp cũng là thực phẩm mà mẹ bầu mang thai tháng thứ 2 cần tránh. Các loại thịt này có chứa chất bảo quản, được làm lạnh lâu ngày nên rất dễ phát sinh nhiều mầm bệnh nguy hiểm.