Giống như nghệ, gừng cũng chứa gingerol, một hợp chất hoạt tính sinh học có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, cũng như các vitamin và khoáng chất bao gồm vitamin C, vitamin B6, kali, magiê và đồng. Cả hai loại gia vị này cũng chứa chất xơ, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa và nhiều chất phytochemical khác nhau có liên quan đến việc cải thiện khả năng miễn dịch, sức khỏe tim mạch, chức năng não, v.v.

Một trong những lý do chính khiến các chuyên gia y tế tin tưởng hai loại gia vị này có tác dụng tăng cường trao đổi chất và miễn dịch là vì các chất dinh dưỡng thiết yếu và các hợp chất hoạt tính sinh học của chúng. Củ nghệ có chứa curcumin, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ và có các hợp chất chống viêm, cùng với các vitamin và khoáng chất như vitamin C, vitamin E, vitamin K, kali, sắt và mangan.

Nghệ có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương do các gốc tự do gây ra, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Ngoài ra, nghệ có khả năng kích thích túi mật sản sinh ra mật, hỗ trợ tiêu hóa chất béo và cải thiện sức khỏe tiêu hóa tổng thể. Dưới đây là một số lý do vì sao nên kết hợp gừng và nghệ cũng như cách kết hợp hai loại gia vị này vào chế độ ăn hàng ngày.

1. Đặc tính chống viêm

Cả nghệ và gừng đều chứa các hợp chất hoạt tính sinh học có đặc tính chống viêm mạnh. Curcumin trong nghệ và gingerol trong gừng đã được nghiên cứu về khả năng giảm viêm, có thể giúp giảm bớt các triệu chứng của các bệnh như viêm khớp và tăng cường sức khỏe tổng thể của khớp.

2. Hỗ trợ tiêu hóa

Gừng nổi tiếng với khả năng hỗ trợ tiêu hóa bằng cách thúc đẩy sản xuất enzyme tiêu hóa. Mặt khác, nghệ có thể giúp làm dịu đường tiêu hóa và giảm bớt các triệu chứng khó tiêu và đầy hơi. Cùng kết hợp gừng và nghệ sẽ tạo nên sự kết hợp mạnh mẽ để duy trì sức khỏe đường ruột.

3. Tăng cường hệ thống miễn dịch

Nghệ và gừng rất giàu chất chống oxy hóa và có đặc tính tăng cường miễn dịch. Kết hợp gừng và nghệ cùng nhau có thể giúp tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể, giảm nguy cơ nhiễm trùng và hỗ trợ chức năng miễn dịch tổng thể.

4. Giảm đau

Cả nghệ và gừng đều có đặc tính giảm đau có thể giúp giảm bớt nhiều loại đau khác nhau, bao gồm đau nhức cơ và đau khớp. Tiêu thụ thường xuyên các loại gia vị này có thể giúp giảm bớt sự khó chịu một cách tự nhiên do viêm và stress oxy hóa.

5. Sức khỏe tim mạch

Nghiên cứu cho thấy nghệ và gừng có thể có tác dụng có lợi đối với sức khỏe tim mạch. Có thể giúp giảm mức cholesterol, giảm huyết áp và cải thiện lưu thông máu, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

6. Sức khỏe não bộ

Curcumin, hợp chất hoạt động trong nghệ đã được chứng minh là có đặc tính bảo vệ thần kinh và có thể giúp cải thiện chức năng nhận thức. Gừng cũng chứa chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ và bảo vệ chống lại sự suy giảm nhận thức do tuổi tác.

7. Chống oxy hóa

Nghệ và gừng đều giàu chất chống oxy hóa, là những hợp chất giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra. Bằng cách trung hòa stress oxy hóa, gừng và nghệ có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư và tiểu đường.

Cách kết hợp gừng và nghệ vào chế độ ăn hàng ngày

1. Sinh tố

Thêm nghệ và gừng tươi hoặc bột nghệ và bột gừng vào món sinh tố yêu thích của bạn để tăng thêm hương vị và lợi ích sức khỏe.

2. Cà ri và món xào

Sử dụng nghệ và gừng trong nấu ăn để tăng thêm hương vị và màu sắc cho các món ăn như cà ri, món xào và súp.

3. Trà

Pha trà ấm bằng cách ngâm các lát gừng tươi và bột nghệ trong nước nóng. Thêm mật ong và chanh để tăng thêm hương vị.

4. Salad

Trộn nghệ và gừng vào nước xốt hoặc nước xốt salad tự làm để tăng thêm dinh dưỡng.

5. Súp và món hầm

Kết hợp gừng nghiền và nghệ vào súp và món hầm. Súp cà rốt, bí ngô và đậu lăng đặc biệt kết hợp tốt với hai loại gia vị này.

6. Trà gừng nghệ giúp giảm cân

Trà gừng nghệ có thể hỗ trợ giảm cân do đặc tính tăng cường trao đổi chất và ức chế sự thèm ăn. Để làm, ngâm gừng tươi và nghệ cắt lát vào nước nóng, sau đó lọc lấy nước. Tác dụng sinh nhiệt của gừng có thể làm tăng quá trình đốt cháy calo, trong khi chất curcumin trong nghệ có thể giúp điều chỉnh quá trình chuyển hóa chất béo, giảm viêm và giúp giảm cân nhanh hơn.

Uống trà này giữa các bữa ăn để hạn chế cảm giác thèm ăn và thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc giảm cân đạt được hiệu quả tốt nhất thông qua chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên, vì vậy hãy sử dụng loại trà này như một phần của lối sống lành mạnh.