5 loại thực phẩm giàu biotin giúp ngăn ngừa rụng tóc, làm đẹp da, hỗ trợ chức năng não bộ: Đều có sẵn ở chợ Việt, chuyên gia khuyên nên mua ăn mỗi ngày

Dinh dưỡng 18/11/2023 09:51

Mùa đông đang đến gần và bạn có thể cảm nhận được tác động của thời tiết lên tóc và da. Dưới đây là 5 loại thực phẩm giàu biotin, một loại vitamin thiết yếu có tác dụng điều chỉnh sự phát triển của tóc, ngăn ngừa rụng tóc và làm đẹp da.

Bạn đang gặp khó khăn trong việc khắc phục tình trạng rụng tóc hoặc hói từng mảng? Có lẽ đã đến lúc bạn nên xem xét kỹ hơn về chế độ ăn uống hàng ngày của mình vì "những gì bạn ăn" có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của cơ thể và cũng ảnh hưởng đến sự phát triển tóc. Đây là tất cả những gì bạn cần biết về biotin, loại vitamin thiết yếu này có tác dụng điều chỉnh sự phát triển của tóc và ngăn ngừa rụng tóc.

Mùa đông đang đến gần và bạn có thể cảm nhận được tác động của thời tiết lên tóc và da. Điều thú vị là chế độ ăn uống của bạn có thể "đảo ngược" tình trạng rụng tóc tự nhiên và thúc đẩy sự phát triển của tóc bằng cách bổ sung một số loại thực phẩm trong chế độ ăn hàng ngày. 

5 loại thực phẩm giàu biotin giúp ngăn ngừa rụng tóc, làm đẹp da, hỗ trợ chức năng não bộ: Đều có sẵn ở chợ Việt, chuyên gia khuyên nên mua ăn mỗi ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Biotin là gì? 

Biotin hay còn gọi là vitamin B7 hay vitamin H là một loại vitamin tan trong nước thuộc nhóm B-complex. Biotin đóng một vai trò quan trọng trong các quá trình trao đổi chất khác nhau trong cơ thể, bao gồm chuyển hóa chất béo, carbohydrate và protein. Biotin rất cần thiết cho sức khỏe của da, tóc và móng.

Biotin giúp tăng trưởng tóc như thế nào?

Vitamin B7 còn được gọi là biotin là một loại vitamin thiết yếu, được cho là có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của tóc và tăng cường độ dày của sợi tóc và nang tóc. Biotin cũng tham gia vào việc sản xuất keratin, một loại protein dạng sợi tạo nên cấu trúc của tóc, da và móng. Keratin rất quan trọng để duy trì độ chắc khỏe của tóc. Dưới đây là một số cách mà biotin có thể giúp cải thiện sự phát triển của tóc.

5 loại thực phẩm giàu biotin giúp ngăn ngừa rụng tóc, làm đẹp da, hỗ trợ chức năng não bộ: Đều có sẵn ở chợ Việt, chuyên gia khuyên nên mua ăn mỗi ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sản xuất keratin

Biotin là thành phần chính trong quá trình tổng hợp keratin. Keratin là protein cấu trúc tạo nên sợi tóc, mang lại sức mạnh và khả năng phục hồi.

Tăng sinh tế bào

Biotin tham gia vào quá trình tăng sinh tế bào, rất cần thiết cho sự phát triển của tóc, giúp kích thích các nang tóc, thúc đẩy sự phát triển của tóc mới.

Sức khỏe nang tóc

Biotin hỗ trợ sức khỏe của nang tóc - cấu trúc trên da nơi tóc phát triển. Các nang khỏe mạnh là điều cần thiết để tạo ra mái tóc khỏe mạnh.

Thực phẩm giàu biotin?

Biotin, còn được gọi là vitamin B7 là một loại vitamin thiết yếu, giúp duy trì làn da, tóc và móng khỏe mạnh. Mặc dù tình trạng thiếu hụt biotin rất hiếm xảy ra nhưng việc đảm bảo cung cấp đủ lượng thực phẩm giàu biotin có thể góp phần vào sức khỏe tổng thể của tóc. Dưới đây là một số loại thực phẩm phổ biến có thể giúp tăng mức biotin.

Trứng

5 loại thực phẩm giàu biotin giúp ngăn ngừa rụng tóc, làm đẹp da, hỗ trợ chức năng não bộ: Đều có sẵn ở chợ Việt, chuyên gia khuyên nên mua ăn mỗi ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trứng là nguồn cung cấp biotin dồi dào. Đặc biệt, lòng đỏ có chứa biotin, cùng với các chất dinh dưỡng khác quan trọng cho sức khỏe của tóc.

Các loại hạt

5 loại thực phẩm giàu biotin giúp ngăn ngừa rụng tóc, làm đẹp da, hỗ trợ chức năng não bộ: Đều có sẵn ở chợ Việt, chuyên gia khuyên nên mua ăn mỗi ngày - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hạnh nhân, đậu phộng, quả óc chó, hạt hướng dương và hạt lanh rất giàu biotin. Ăn vặt bằng một số loại hạt này có thể góp phần bổ sung lượng biotin hàng ngày.

5 loại thực phẩm giàu biotin giúp ngăn ngừa rụng tóc, làm đẹp da, hỗ trợ chức năng não bộ: Đều có sẵn ở chợ Việt, chuyên gia khuyên nên mua ăn mỗi ngày - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Các loại cá béo như cá hồi, cá mòi không chỉ chứa biotin mà còn giàu axit béo omega-3, có lợi cho sự phát triển của tóc.

Khoai lang 

5 loại thực phẩm giàu biotin giúp ngăn ngừa rụng tóc, làm đẹp da, hỗ trợ chức năng não bộ: Đều có sẵn ở chợ Việt, chuyên gia khuyên nên mua ăn mỗi ngày - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang không chỉ là nguồn cung cấp biotin dồi dào mà còn chứa beta-carotene, chất mà cơ thể có thể chuyển đổi thành vitamin A, một chất dinh dưỡng quan trọng khác để duy trì mái tóc khỏe mạnh.

Các sản phẩm từ sữa

5 loại thực phẩm giàu biotin giúp ngăn ngừa rụng tóc, làm đẹp da, hỗ trợ chức năng não bộ: Đều có sẵn ở chợ Việt, chuyên gia khuyên nên mua ăn mỗi ngày - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Sữa, phô mai và sữa chua là nguồn cung cấp biotin. Ngoài ra, các loại sữa này còn cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết khác như canxi và protein có lợi cho sức khỏe tổng thể.

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