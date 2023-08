Lợi ích to lớn của việc ăn canh, rau

Món canh chứa lượng rau củ khá lớn cho nhu cầu của cơ thể hằng ngày Ảnh minh họa: Internet

Rau củ trong canh chứa nhiều vitamin, đặc biệt là A và C. Canh có đậu và thịt nạc sẽ giúp cung cấp nhiều protein. Riêng với canh có nhiều cà chua sẽ bổ sung nguồn lycopene dồi dào. Lycopene là chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư tiền liệt tuyến.

+ Ít béo

Hầu hết các loại canh đều ít béo (trừ khi bạn cố tình nấu thật béo), rất phù hợp với những người đang giảm cân và ngán thịt mỡ hay đồ béo nói chung. Bạn nên dùng thịt nạc khi nấu để đảm bảo một món canh thật lành mạnh, ít béo.

+ Giúp no lâu

Canh chứa nhiều nước nên giúp bạn có cảm giác no nhưng với lượng calo thấp. Nên rõ ràng đây là món dành cho những người đang cố gắng giảm mỡ thừa. Hơn nữa vào những lúc có thời tiết lạnh, không gì tuyệt vời hơn là húp một bát canh nóng hổi và thơm lành.

Nhưng câu hỏi thường được đặt ra là bạn nên dùng canh vào đầu hay cuối bữa ăn? Ở góc độ khoa học, các chuyên gia dinh dưỡng lý giải rằng nếu bạn húp canh nóng ở đầu bữa thì sẽ kích thích các dịch tiêu hóa khác nhau. Và điều này có lợi cho quá trình tiêu hóa các thức ăn chính sau đó.

Ăn canh có lợi nhưng lưu ý 3 kiểu ăn. Ảnh: Internet

4 kiểu ăn canh không tốt

Theo Phụ Nữ Việt Nam, ăn canh cũng cần đúng cách mới có thể vừa ngon, vừa tròn dinh dưỡng lại tốt cho sức khỏe. Bạn đừng phạm phải 4 sai lầm sau đây nhé:

+ Ăn quá vội hoặc ăn quá nhiều canh

Nhịp sống hối hả khiến khiến nhiều người có thói quen ăn nhanh, nuốt vội. Tuy nhiên, đây là một thói quen xấu. Ăn cơm càng dài, càng tận hưởng được mùi vị thơm ngon của món ăn. Ăn canh cũng vậy, khi bạn ăn từ từ, cơ thể có đủ thời gian để tiêu hóa và hấp thụ. Khi cơ thể cảm thấy no tức là đã đến mức vừa phải.

Ngược lại, nếu ăn quá nhanh trong khi canh nhiều nước nên dễ ăn, hoặc nhiều dưỡng chất nếu được ninh hầm với thịt cá nên sẽ dẫn tới ăn quá nhiều. Đến khi bạn cảm thấy no là bạn đã nạp vào cơ thể một lượng canh quá mức cần thiết, làm nặng bụng rất khó chịu và ảnh hưởng đến cân nặng của bạn. Lâu ngày dễ gây béo phì và tăng nguy cơ mắc bệnh tật.

Ăn vội có nhiều nguy cơ. Ảnh: Internet

Khi ăn canh quá nhanh còn tiềm ẩn nguy cơ sặc, hóc do xương hoặc thịt, rau củ có trong canh. Nên nếu muốn cảm nhận vị canh tốt nhất, tránh những rủi ro không đáng có thì hãy ăn canh một cách chậm rãi.

Bên cạnh đó, nếu canh là những món nhiều muối, nhiều calo, nhiều purin thì không nên uống quá nhiều trong một bữa kẻo gây béo phì, nguy hiểm cho sức khỏe. Chỉ nên uống khoảng 2 - 4 bát canh là tối đa cho mỗi bữa ăn, uống nhiều canh thì cũng nên giảm khẩu phần cơm và các món khác.

+ Ăn canh quá nóng

Nhiều người có thói quen ăn canh lúc vừa nấu xong, tức là còn rất nóng, đặc biệt là vào mùa đông. Tuy nhiên, thói quen này lại gây hại rất lớn tới thực quản và dạ dày và còn có nguy cơ bỏng miệng.

Ăn canh quá nóng, đặc đặc biệt là trên 60 độ C làm làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư (Ảnh minh họa)

Lý do là vì thực quản của chúng ta chỉ có thể chịu đựng được độ nóng khoảng 50 - 60 độ là tối đa. Khi chạm đến mức này, thực quản và dạ dày đều đã cảm thấy khó chịu, còn nếu vượt qua ngưỡng này sẽ dẫn tới bỏng rát, tổn thương. Nếu tổn thương lặp lại nhiều lần, không kịp hồi phục còn có thể gây viêm nhiễm và ung thư.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nếu tiêu thụ thực phẩm quá nóng trên 60 độ C thì sẽ có nguy cơ mắc ung thư thực quản, ung thư dạ dày, ung thư vòm họng và cả ung thư miệng. Vì vậy tốt nhất là nấu canh xong để nguội bớt hãy ăn cho an toàn nhé!

+ Ăn cơm chan canh

Nếu chan canh vào cơm sẽ khiến thức ăn bị đẩy xuống dạ dày quá nhanh. Khi mà thức ăn không được nghiền kỹ sẽ khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động nhiều hơn để xử lý, từ đó gây hại dạ dày. Ngoài ra, ăn cơm chan canh còn làm loãng dịch tiêu hóa khiến dinh dưỡng có trong thực phẩm được cơ thể hấp thụ ít hơn.

Ăn cơm chan canh lâu ngày cũng làm cho hệ tiêu hóa, cũng như hoạt động của thành ruột, dạ dày trở nên lười biếng, ít tiết dịch để co bóp hơn. Từ đó gây ra các bệnh liên quan đến hệ thống tiêu hóa như đau dạ dày, tá tràng, rối loạn tiêu hóa…

Cơm chan canh cũng làm tăng nguy cơ hóc hoặc nuốt phải dị vật khi ăn do ăn nhanh hoặc khó phát hiện các mảnh xương, đồ ăn cứng. Cứ như vậy chúng đi xuống thực quản, dạ dày dễ gây tổn thương, viêm loét và còn làm khó tiêu hóa. Ngoài ra, ăn cơm chan canh cũng làm tăng nguy cơ tăng cân, béo phì hơn do dễ tăng lượng thức ăn nạp vào.

+ Không uống nước, chỉ ăn cái

Trong khi các món khác mọi người đều cố gắng ăn tất cả thì đến món canh lại chỉ ăn cái và hầu như bỏ lại phần nước.

Các chuyên gia đã phân tích và chỉ ra rằng, khi bạn nấu món canh càng lâu, nhất là các món canh hầm thì hàm lượng chất dinh dưỡng trong cái sẽ bị ép ra ngoài và hòa tan trong nước. Lúc đó, các chất dinh dưỡng và protêin còn lại trong cái chỉ khỏang 5%.

Vì vậy, khuyến cáo là các bạn nên chú trọng uống phần nước canh và không nên đổ bỏ mất phần nhiều dinh dưỡng nhất. Hơn nữa, vì ở dạng lỏng nên các chất dinh dưỡng ở trong nước canh được hấp thụ dễ dàng hơn, nhanh hơn và tốt hơn.

Một số lưu ý khác

+ Ai cũng có thể ăn canh

Một số người cho rằng những loại thịt, xương của bò, gà, lợn giàu dinh dưỡng nên ăn nhiều là tốt. Trên thực tế không phải vậy, chuyện gia đã chứng minh những món canh ấy thường được đun lâu hơn canh bình thường, hàm lượng dinh dưỡng từ cái cũng nhiều hơn canh rau bình thường, đặc biệt là về các loại protein, carnosine, purine, gốc nitơ tự do, axit amin…mà những chất này nếu hấp thụ quá nhiều sẽ dẫn tới tăng acid uric trong máu gây bệnh gout (bệnh gút).

Vì vậy, đừng nên cho bệnh nhân tiểu đường, gout ăn nhiều các loại canh quá giàu dinh dưỡng, chất béo này sẽ khiến gan, thận của họ hoạt động quá tải khi đang bị tổn thương.

+ Một số người còn thích cho vào canh những thứ như nhân sâm hay thảo quả…nếu ninh lâu như vậy chất bổ sẽ biến mất hết. Chính vì vậy, nghiên cứu chỉ ra rằng, thời gian nấu canh lí tưởng là 40 phút. Và với những canh rau, củ, quả bạn nên đậy vung khi nấu để tránh vitamin bay mất theo hơi nước. Để tránh bị củ, quả màu xanh bị ngả vàng khi đậy vung, bạn nên thả vào nước nấu canh một ít muối trắng trước khi nấu sẽ giữ được màu xanh nõn ngay cả khi nồi bị đậy kín để đảm bảo đẹp mắt.