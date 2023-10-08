Tuy nhiên, mặc dù chúng ta luôn kết hợp nhiều loại thực phẩm cùng nhau khi chế biến món ăn nhưng vẫn có một số cặp thực phẩm sẽ tạo nên tác dụng đối lập (đối kháng) khi ăn cùng nhau. Khi bạn nghĩ về mùi vị, các thực phẩm đó có vẻ là những loại thực phẩm rất hợp nhau, nhưng khi bạn nghĩ về sức khỏe , nó thực sự là sự kết hợp của các loại thực phẩm tạo ra tác dụng đối lập, thậm chí có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng.

Có một số sự kết hợp nhất định luôn được ăn cùng nhau khi ăn. Điều này là do không chỉ hương vị của hai loại thực phẩm hài hòa mà các chất dinh dưỡng có trong hai loại thực phẩm kết hợp với nhau tạo ra tác dụng hiệp đồng, chẳng hạn như tăng tỷ lệ hấp thụ trong cơ thể. Những sự kết hợp thực phẩm này được gọi là những thực phẩm kết hợp tốt với nhau.

Liên quan đến vấn đề này, Healthline giới thiệu đến bạn các cách kết hợp thực phẩm kỵ nhau mà mà bạn cần ghi nhớ.

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Bánh mỳ có độ ẩm thấp nên ăn không sẽ bị khô và khát nước. Vì vậy nhiều người thường uống kèm nước ép trái cây. Tuy nhiên, ăn bánh mì và nước trái cây cùng nhau có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và gây khó tiêu.

Quá trình tiêu hóa xảy ra khi bánh mì làm từ tinh bột gặp ptyalin, một loại enzyme phân hủy tinh bột trong nước bọt, nhưng thành phần axit của nước ép trái cây sẽ phá hủy ptyalin và cản trở quá trình tiêu hóa bánh mì.

Sôcôla + Sữa

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Sôcôla sữa là đồ uống quen thuộc nhưng trên thực tế, sôcôla hợp với táo nhưng lại không hợp với sữa. Không giống như sôcôla đen, sô cô la sữa và sôcôla trắng có hàm lượng chất béo sữa cao. Khi chất béo từ sữa và chất béo sôcôla sữa hoặc sôcôla trắng kết hợp với nhau, mức cholesterol sẽ tăng lên do tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa. Nếu muốn tăng thêm hương vị cho sữa, bạn có thể kết hợp cùng một chút mật ong.

Cá cơm + Rau bina (rau chân vịt, cải bó xôi)

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Một trong những chất dinh dưỡng cần thiết nhất cho trẻ đang lớn là canxi. Canxi làm tăng sức mạnh và mật độ của xương và giúp xương phát triển. Rau bina và cá cơm là thực phẩm đại diện giàu canxi. Vì vậy, các mẹ có con đang lớn thường chuẩn bị món cá cơm và rau bina làm món ăn kèm.

Tuy nhiên, ăn chung hai loại thực phẩm này lại không tốt. Điều này là do axit oxalic, một loại axit hữu cơ có trong rau bina, cản trở quá trình hấp thụ canxi trong cá cơm. Axit oxalic khi vào cơ thể sẽ kết hợp với canxi trong cơ thể và biến thành canxi oxalat, làm giảm khả năng hấp thụ canxi.

Cà chua + Đường

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Cà chua là loại trái cây và rau quả giàu vitamin và khoáng chất, bao gồm cả chất chống oxy hóa lycopene. Mặc dù là thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng cà chua không đủ ngọt nên nhiều người thường ăn thêm đường. Tuy nhiên, nếu bạn ăn cà chua với đường, vitamin B trong cà chua sẽ có tác dụng phân hủy đường, làm giảm tốc độ hấp thụ trong cơ thể.

Tỷ lệ hấp thụ lycopene trong cà chua trong cơ thể tăng lên khi nấu chín nhẹ, vì vậy tốt hơn nên ăn cà chua bằng cách luộc chín trong nước hoặc chiên trong dầu ô liu. Nếu bạn không hài lòng với vị nhạt nhẽo của cà chua, tốt hơn hết bạn nên nêm chúng với một chút muối.