Tự làm nha đam ngâm giấm để dưỡng da trắng mịn như em bé

- 5 muỗng cafe đường

- 2 muỗng cafe muối

- 1 lít giấm táo (hoặc giấm gạo)

Cách làm:

Nha đam mua về rửa sạch sẽ, cắt thành từng khúc, không bỏ vỏ, ngâm với nước muối nhạt nửa ngày. Sau đó, vớt nha đam ra, xả sạch với nước, gọt bớt phần gai và cho vào bình thủy tinh cùng với muối và đường. 2 gia vị này sẽ giúp nha đam lên men. Sau cùng, đổ giấm ngập nha đam, bảo đảm các lá nha đam đều chìm trong giấm. Đậy nắp, để lọ nha đam ngâm giấm nơi thoáng mát, 2 tuần là có thể dùng được.

Sau khi ngâm, các tinh chất của nha đam sẽ tiết vào giấm. Do đó bạn chỉ cần chắt phần nước ra, pha với nước lọc, tỉ lệ 1 dấm 3 nước dùng hàng ngày. Mỗi ngày, sau khi rửa mặt kỹ, dùng giấm nha đam massage nhẹ nhàng khoảng 3 phút trên mặt rồi rửa lại với nước hoặc dùng bông tẩy trang thấm giấm nha đam lau nhẹ nhàng như toner. Chỉ sau 2 tuần sử dụng đều đặn, bạn sẽ thấy làn da mình cải thiện đáng kể, đều màu, mịn màng và trắng trẻo hơn.

Một số lợi ích khác của nha đam ngâm giấm.

Một trong những lợi ích tuyệt vời nhất của nha đam ngâm giấm đó chính là khả năng chống oxy hóa. Rất nhiều loại chất chống oxy hóa như vitamin A và C được tìm thấy trong táo và nha đam cực kỳ quan trọng đối với việc ngăn chặn các gốc tự do làm hủy hoại tế bào và gây ra nhiều loại bệnh trong cơ thể. Ngoài vitamin A và C, cả táo và giấm cũng chứa nhiều loại vitamin khác như B1, B2, B6, B12, E cũng như axit niacin và axit folic, các khoáng chất như canxi, crom, đồng, sắt, mangan, magie, kali, natri và kẽm.

Một số lợi ích sức khỏe chính của nha đam ngâm giấm:

Ngăn chặn các rối loạn tiêu hóa, nhu động ruột và táo bón.

Kích thích hệ miễn dịch, phòng ngừa ung thư, asthma.

Ngoài những tác dụng trên thì nha đam ngâm giấm cũng rất hữu ích trong việc đẩy lùi các triệu chứng và làm giảm các cơn đau đối với bệnh nhân bị suy tĩnh mạch (varicose vein). Trong phạm vi bài viết này, Phụ nữ và Gia đình sẽ giới thiệu đến các bạn một cách dùng nha đam ngâm giấm để điều trị suy tĩnh mạch hiệu quả.

Cách dùng nha đam ngâm giấm để điều trị suy tĩnh mạch

Đối với những người mới bị suy giãn tĩnh mạch và bệnh chưa có biểu hiện nghiêm trọng thì sử dụng nha đam ngâm giấm là một cách ngăn chặn sự tiến triển của bệnh hiệu quả. Tất cả những gì bạn cần chuẩn bị chỉ là một củ cà rốt, 1 lá nha đam và nửa chén giấm táo.

Cách thực hiện:

Gọt vỏ cà rốt, cắt thành từng miếng rồi cho vào máy xay sinh tố xay thật nhuyễn.

Cắt lá nha đam để lấy gel. Sau đó, cho gel nha đam và nủa chén giấm táo vào máy xay xay cùng với cà rốt.

Khi đã thu được hỗn hợp mịn, nhẹ nhàng bôi hỗn hợp từ mắt cá chân lên đến bắp chân. Để như vậy trong nửa giờ rồi sau đó, rửa sạch bằng nước ấm.

Thực hiện mỗi ngày.

Lưu ý rằng ngoài việc sử dụng cách này, bệnh nhân bị suy tĩnh mạch cũng cần kết hợp với một chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn (Chẳng hạn, đi bộ 30 phút mỗi ngày là đủ).

Tác dụng của nha đam ngâm giấm đối với làm đẹp

Xu hướng dùng nha đam ngâm giấm để chăm sóc da (bao gồm làm sáng da, mịn da, dưỡng ẩm, trị mụn…) hiện đang sốt rần rần trong giới chị em. Bởi lẽ, gần như eva nào cũng đã biết về tác dụng của nha đam và giấm táo. Giờ đây, khi hai nguyên liệu này được kết hợp lại với nhau thì rõ ràng, hiệu quả còn tuyệt vời hơn nữa.

Nguyên liệu cần thiết: Nha đam, giấm táo, muối, đường, một chiếc hũ thủy tinh to.

Cách chuẩn bị:

Cho một ít muối vào chậu nước rồi bỏ lá nha đam vào, ngâm qua đêm. Sau một ngày, lấy nha đam ra để ráo nước, sau đó, gọt bỏ viền gai hai bên rồi cắt nha đam thành từng khúc.

Cho nha đam đã cắt khúc vào hũ thủy tinh, cho thêm đường và đổ ngập giấm vào, đậy kín. Để nha đam ngâm giấm trong 2 tuần rồi lấy ra sử dụng.

Cách sử dụng:

Lấy một vài thìa nha đam ngâm giấm cho vào bát rồi cho thêm 3 thìa nước lạnh. Khuấy thật đều.

Rửa mặt thật sạch, lau khô bằng khăn mềm. Sau đó, dùng bông gòn thấm đều giấm nha đam rồi chấm lên mặt. Tiếp tục dùng tay massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thấm vào da.

Thư giãn trong 15 đến 20 phút trước khi rửa lại mặt bằng nước sạch.

Nha đam ngâm giấm không chỉ có tác dụng làm đẹp mà còn hỗ trợ ngăn chặn nhiều loại bệnh. Đây là “thần dược” không thể thiếu nếu bạn muốn có một làn da trắng nõn, mịn màng và phục hồi sức khỏe nhanh chóng.