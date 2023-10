Mặt nạ khoai tây – Tuyệt chiêu dưỡng da tươi trẻ, trắng mịn cho phái đẹp

Không chỉ là thực phẩm tốt, chế biến thành nhiều món ăn ngon mà khoai tây còn là nguyên liệu để làm đẹp. Do chứa nhiều dưỡng chất tự nhiên nên khoai tây giúp da khỏe hơn, ổn định các phân tử tự do, có thể giảm sự tổn thương của tế bào. Nhờ đó là da lươi tươi tắn, căng mịn. Chính vì vậy, để làn da mình trắng hơn, đẹp hơn và khỏe hơn thì bạn ngại gì mà không sử dụng mặt nạ khoai tây.

Trong đó, Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh có khả năng cải thiện nhiều vấn đề về da như loại bỏ lớp sừng già, ức chế việc tạo thành melanin, giúp da trắng sáng, làm mờ vết thâm, nám, tàn nhang. Đồng thời thúc đẩy quá trình hình thành sợi collagen, đàn hồi và giàu sức sống.

Nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã chỉ ra được rằng, trong khoai tây chứa nhiều vitamin C cùng những nguyên tố vi lượng, amino… Chúng giúp chống lão hóa, làm sáng da, giảm mụn và nếp nhăn hiệu quả.

Đặc biệt, khoai tây chứa glutathione nhiều nhất so với các loại rau củ khác. Chất này có tác dụng làm trắng da an toàn thông qua cơ chế giúp da tăng cường tạo ra sắc tố melanin sáng và ngăn chặn tạo ra hắc tố melanin. Bằng cách can thiệp vào quá trình chuyển hóa và ngăn ngừa hoạt động của enzyme tyrosinase, nhờ đó làm đảo ngược tiến trình tổng hợp sắc tố melanin sáng thay vì tổng hợp các sắc tố melanin tối, chính vì vậy, kết quả là da dần trắng sáng và đều màu hơn.

Mặt nạ khoai tây giúp da trắng hồng tự nhiên

Bên cạnh đó, khoai tây cũng chứa một hàm lượng nhỏ vitamin B1, có khả năng ức chế quá trình hoạt động, sinh sôi nảy nở các loại hắc tố, đặc biệt melanin gây đen sạm, nám, tàn nhang trên da. Đồng thời nuôi dưỡng tận sâu lớp tế bào da bị suy yếu. Vì vậy sau một thời gian kiên trì bạn sẽ dễ dàng cảm nhận làn da trắng hồng, mịn màng.

Các công thức mặt nạ khoai tây

Làn da của bạn đang ngăm đen, nám và tàn nhang bủa vây thì hãy áp dụng ngay mặt nạ khoai tây nhé! Chỉ sau thời gian ngắn sử dụng bạn sẽ thấy làn da có sự thay đổi rõ rệt, trắng hồng, tươi và mịn màng hơn rất nhiều.

Mặt nạ khoai tây và sữa tươi không đường

Ngày nay, phái đẹp phải đối diện với nhiều vấn đề ảnh hưởng tới làn da như là khói bụi, ánh nắng mặt trời, máy lạnh, stress... Những yếu tố này tác động làm cho da bị mụn, thâm nám và khô ráp. Để giải quyết nhanh vấn đề này, bạn hãy tin dùng mặt nạ khoai tây và sữa tươi. Các dưỡng chất từ loại mặt nạ này nhanh chóng tác động làm trắng sáng, giảm tàn nhang và các vết thâm do mụn. Đồng thời giữ cho da không bị khô, bong tróc, sần sùi, ngứa, nứt nẻ. Duy trì sự đàn hồi cho da, làm chậm quá trình lão hóa, bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, giữ cho da trẻ trung và khỏe mạnh. Hơn thế nữa còn làm sạch da, loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn, giảm tắc nghẽn lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn trứng cá.

Da mịn màng, ít mụn trứng cá hơn khi đắp mặt nạ khoai tây sữa tươi

Do đó, bạn nên đắp loại mặt nạ này đều đặn một tuần 2-3 lần, để nhanh chóng “phục hồi” sức sống và độ tươi trẻ cho làn da.

Nguyên liệu cần có:

1 củ khoai tây.

½ bịch sữa tươi không đường.

Củ khoai tây bạn hãy sửa sạch, luộc chín, sau đó bóc vỏ và nghiền nhuyễn. Tiếp theo trộn đều khoai tây đã nghiền nhuyễn với bịch sữa tươi không đường đã chuẩn bị sẵn. Sau khi rửa mặt với nước ấm, sạch bụi bẩn, chất nhờn và giãn nở lỗ chân lông thì hãy đắp hỗn hợp mặt nạ này lên. Massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu sâu vào bên trong, nằm thư giãn khoảng 20 phút cho mặt nạ khô thì rửa sạch bằng nước mát.

Mặt nạ khoai tây mật ong

Mật ong kết hợp với khoai tây tạo thành loại mặt nạ dưỡng da tuyệt vời. Bởi khoai tây có tác dụng làm trắng thì mật ong lại nổi tiếng với khả năng cấp ẩm, se nhỏ lỗ chân lông, dưỡng da hồng hào. Chính vì vậy, loại mặt nạ này vô cùng thích hợp cho các chị em đang phải đối mặt với tình trạng nám, tàn nhang, nhanh chóng đánh bay chúng ra khỏi làn da của bạn. Hơn nữa, hỗn hợp mặt nạ này cũng có tác dụng kháng khuẩn rất cao, ngăn ngừa được tình trạng mụn trứng cá hình thành trên da.

Nguyên liệu cần có:

1 củ khoai tây vừa.

3 thìa mật ong nguyên chất.

Mặt nạ khoai tây mật ong nhanh chóng cấp ẩm giúp da căng mọng

Củ khoai tây sau khi được luộc chín thì bỏ vỏ và nghiền thật nhuyễn, sau đó trộn đều cùng với 3 thìa mật ong nguyên chất. Vệ sinh da mặt sạch sẽ phết một lớp mỏng hỗn hợp này trên da. Nằm thư giãn khoảng 30 phút rồi rửa thật sạch bằng nước ấm và rửa lại một lần nữa bằng nước lạnh để làm se khít lỗ chân lông. Kiên trì thực hiện 2-3 lần/tuần bạn sẽ thấy da sáng đều màu hơn, các vết nám, tàn nhang dần dần biến mất.

Mặt nạ khoai tây trứng gà

Trứng gà nổi tiếng là chứa nhiều vitamin B, đây là dưỡng chất có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự lưu thông của máu, giúp làn da trở nên hồng hào, căng mịn. Cộng với các chất phenol và carotenoid trong khoai tây giúp cho da trở nên mịn màng, căng tràn sức sống. Do đó, sự kết hợp của khoai tây và mật ong sẽ nhanh chóng giúp bạn sở hữu làn da khỏe mạnh, hồng hào, tươi tắn như mong muốn.

Nguyên liệu:

1 quả trứng gà.

1 củ khoai tây.

Mặt nạ khoai tây trứng gà phù hợp với làn da khô

Quả trứng gà bạn tách làm đôi và chỉ lấy phần lòng trắng trứng. Bạn đánh đều lòng trắng trứng lên để chúng quện và sánh mịn. Sau đó nghiền nhuyễn củ khoai tây đã luộc chín và trộn chung lại với nhau. Sau khi tẩy tế bào chết thì bạn hãy thoa đều hỗn hợp này lên da, để khoảng 20 phút cho mặt nạ khô. Sau đó rửa sạch bằng nước ấm và rửa lại bằng nước mát. Sau cùng thực hiện các bước skin care như bình thường, thoa kem dưỡng ẩm cho da.

Loại mặt nạ này vô cùng thích hợp với những cô nàng sở hữu làn da khô. Đặc biệt khi bước vào mùa đông, bạn thường xuyên đắp loại mặt nạ này, da sẽ được cấp ẩm thường xuyên, trở nên giàu sức sống hơn.

Mặt nạ khoai tây đông đá

Mặt nạ khoai tây đông đá có tác dụng hiệu quả trong việc trị mảng thâm, đốm tàn nhang. Đây cũng là cách làm đẹp vô cùng an toàn và đơn giản. Bạn chỉ cần luộc chín khoai tây, gọt sạch vỏ, nghiền nhuyễn trộn cùng với vài giọt nước cốt chanh, sau đó cho vào khay, để vào tủ lạnh đông thành đá. Mỗi sáng hãy lấy ra và chà nhẹ nhàng lên mặt.

Trong chanh có chứa 1 lượng lớn Vitamin C và axit tẩy nhẹ giúp làm sạch da và trị tàn nhang, nám hiệu quả. Do đó, bạn hãy chăm chỉ sử dụng khoai tây đông đá mỗi ngày, sau 1 tháng bạn sẽ nhận thấy kết quả thay đổi rõ rệt.

Da trắng hồng nhanh chóng nhờ mặt nạ khoai tây đông đá

Trên đây là một số công thức mặt nạ khoai tây dưỡng da an toàn và hiệu quả, phù hợp với nhiều làn da. Vừa bổ sung dưỡng chất thiết yếu giúp da khỏe mạnh, đồng thời tái tạo, giúp phục hồi làn da bị tổn thương, kháng khuẩn, chống viêm, cấp ẩm. Vì vậy, hiện nay loại mặt nạ này được nhiều chị em áp dụng. Không cần mất quá nhiều tiền để đi Spa hay dùng mỹ phẩm đắt tiền, phái đẹp vẫn có làn da đẹp, có khuôn mặt xinh tươi, rạng ngời, nhan sắc thăng hạng, tự tin khi để mặt mộc dạo phố. Do đó bạn còn ngần ngại gì nữa mà không dùng mặt nạ khoai tây để dưỡng da tại nhà.