Tôm tép – món ăn đơn giản có hiệu quả bổ thận tráng dương cực kì hiệu quả

Khi nói đến chuyện tăng cường khả năng sinh lý trong "chuyện ấy" của đàn ông, nhiều người thường nghĩ ngay đến rượu thuốc, ngẩu pín, sừng tê giác... Ít ai biết rằng, tôm tép cũng là một trong những món ăn dân dã, dễ tìm và có tác dụng cực kì hiệu quả trong việc tăng cường sinh lý cho phái mạnh.

Tôm rất giàu chất dinh dưỡng như protein, lipid và vitamin B12, magie, photpho, iôt, đồng… và cung cấp nhiều calo… Đúng như câu ông bà ta vẫn nói: Trên trời có sâm bồ câu, trên cạn có chim cút, dưới ao đầm có sâm tôm, lươn, dưới biển có hải sâm, hải mã... ý nói ăn tôm sẽ giữ mãi được tuổi thanh xuân, tăng cường sinh lý.

Dưới đây là 3 món ăn - bài thuốc từ tôm có tác dụng bổ thận, tráng dương rất hiệu quả, không thua gì các bài thuốc nổi tiếng từ hải sâm, ngẩu pín, sừng tê giác.

Trường thọ như ý

Các nguyên liệu cần thiết: 20g tôm tươi bóc vỏ, 2 quả trứng gà, 30g thịt lợn xay, tinh bột, gia vị vừa đủ.

Cách làm: Tôm băm nhỏ, sau đó trộn với thịt lợn xay, lòng trắng trứng, tinh bột, gia vị, gừng tỏi làm thành viên rồi nhồi vào nấm hương chưng chín.

Tôm xào tam thất

Nguyên liệu cần thiết: 100g tôm bóc vỏ, 300g rau hẹ, 1 quả trứng gà, 5g bột tam thất, bột ướt, gia vị.

Cách làm: Bột tam thất bỏ vào bát với bột ướt, muối, trứng gà rồi trộn đều, xào với dầu rồi cho rau hẹ xào chín, nêm gia vị là được. Tam thất có vị ngọt hơi đắng, tính ôn, là một trong những vị thuốc có tác dụng nhiều mặt. Bài này dùng tốt cho nam giới yếu sinh lý và nữ bị lãnh cảm, vô sinh do tử cung lạnh.

Tôm nõn xào hẹ

Nguyên liệu cần thiết: Tôm nõn 250g, rau hẹ 100g.

Cách làm: Cho tôm đã rửa sạch vào rán, sau đó cho hẹ vào xào chín để ăn.

Món này thích hợp với bệnh nhân vô sinh do ít tinh trùng.

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