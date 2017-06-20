Thiếu 'yêu' là nguyên nhân gây khô hạn 'vùng chữ T'

Chuyện vợ chồng 20/06/2017 21:30

Phụ nữ khi thiếu quan hệ thường gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, trong đó phổ biến nhất là tình trạng khô hạn tại "cô bé".

"Cô bé" bị khô là hiện tượng chất nhầy ở vùng kín không tiết ra hoặc tiết ra rất ít khiến chị em phụ nữ gặp nhiều khó khăn như bị đau khi "yêu" và nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng cao hơn. Một trong số những nguyên nhân khiến nữ giới gặp hiện tượng này là do "chuyện ấy" không đều đặn hoặc hoàn toàn không quan hệ.

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Việc không quan hệ tình dục đều đặn khiến chị em phụ mắc chứng khô hạn tại vùng kín - Ảnh: Internet

Vì sao không "yêu" mà vẫn khô vùng kín?

Trong khi "yêu" nồng độ estrogen ở phụ nữ được tăng lên, vì thế khi nữ giới thiếu "chuyện ấy" sẽ làm giảm lượng nội tiết tố trong cơ thể. Việc nội tiết tố suy giảm là nguyên nhân chính gây khô hạn tại vùng kín, estrogen có nhiệm vụ duy trì "cô bé" khỏe mạnh bằng cách tiết ra chất nhờn và duy trì độ đàn hồi. Ngoài ra, chất nhờn còn có nhiệm vụ bảo vệ các mô tại vùng kín khỏi sự tổn thương và nhiễm trùng khi quan hệ.

Tác hại của tình trạng khô hạn ở "cô bé"

Nhiễm trùng đường tiết niệu

Chất dịch nhờn trong vùng kín có khả năng giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng và các loại virus gây bệnh. Vì thế khi "cô bé" không tiết dịch khiến cho các vi khuẩn có hại từ bên ngoài có khả năng xâm nhập vào cơ thể dễ dàng và gây ra các bệnh nhiễm trùng vùng kín ở phụ nữ. Ngoài ra, đường tiết niệu và âm đạo vốn sát nhau nên nguy cơ lây lan là rất cao.

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Khô âm đạo có thể dẫn đến nhiễm trùng "cô bé" và ảnh hưởng đến đường tiết niệu - Ảnh: Internet

"Cô bé" tiêu biến

BS. Giang Tuấn Tú, Nguyên giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Sức khỏe cộng đồng, Bộ Y tế cho biết, khi phụ nữ ngừng quan hệ quá lâu hoặc không quan hệ, làm lượng estrogen suy giảm, sẽ khiến "cô bé" bị thu nhỏ hoặc thậm chí là biến mất.  

Ảnh hưởng đến ham muốn "yêu"

Tình trạng khô "cô bé" kéo dài sẽ khiến phụ nữ mất tự tin trong "chuyện ấy", về lâu về dài sẽ làm nữ giới không còn ham muốn trong chuyện quan hệ hoặc sợ hãi việc "yêu".

Cách đề phòng chứng khô hạn ở vùng kín

- Có thời gian thư giãn để tránh căng thẳng và stress.

- Lao động nghỉ ngơi hợp lí điều độ và tránh làm việc quá sức.

- Hạn chế sử dụng các chất có chất kiềm để thụt rửa sâu vào âm đạo như xà phòng, sữa tắm.

- Thực hiện chế độ ăn có bổ sung các loại thực vật giàu estrogen như mầm đậu nành, giá đỗ, sữa đậu nành,...

- Vợ chồng nên có thói quen quan hệ đều đặn để tránh tình trạng vùng kín bị khô hạn.

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