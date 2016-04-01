Bạn đã từng nghe lời than phiền của phụ nữ về người đàn ông của họ: anh ấy cứ như là không biết mệt bao giờ, một đêm “đòi” vài lần, anh ấy cứ ngấu nghiến tôi như thể đang cưỡng hiếp tôi vậy, anh ấy chẳng quan tâm cảm xúc của tôi, tôi “được” hay không cũng mặc kệ, anh ấy chỉ ngọt ngào khi muốn sex, sau đó thì dửng dưng, anh ấy nghiện phim đen, anh ấy muốn tôi thực hiện các động tác khiêu dâm… Liệu anh ấy nhu cầu cao, muốn mới lạ, hay là anh ta bệnh hoạn, nghiện sex? Hãy tìm câu trả lời dưới đây.

Những giải đáp giá trị nếu bạn đang ở trong mối quan hệ với người bạn nghi ngờ hoặc xác thực bị nghiện tình dục

Những dấu hiệu chung của người nghiện sex là gì?

Có một số dấu hiệu rõ nét của chứng nghiện sex:

Một mối quan hệ không lành mạnh (thường là bí mật), không dám công khai.

Rất nhiều người nghiện sex vẫn thủ dâm thậm chí sau khi quan hệ.

Người nghiện sex tỏ vẻ tự tin quá mức về khả năng tình dục của mình và thỉnh thoảng hơi hùng hổ. Rất hiếm khi thấy họ ngượng nghịu hay xấu hổ trước phụ nữ.

Anh ta sẽ khư khư giữ điện thoại, thứ giúp người nghiện sex hay “hành động” vào ban đêm để tìm kiếm “con mồi”.

Anh ta sẽ trở nên bực dọc và tức giận môt cách nghiêm trọng nếu đối tác không đáp ứng đòi hỏi tình dục của anh ta.

Người nghiện tình dục sẽ muốn quan hệ với nhiều đối tác khác nhau để thỏa mãn đòi hỏi? Và anh ta chắc chắn sẽ lừa dối tôi nếu tôi là một nửa của anh ấy?

Thật ra, điều này tùy thuộc vào từng người khác nhau. Nhưng điều cần nhớ là, người nghiện sex sẽ cảm thấy có “hứng” với bất cứ ai hay bất cứ gì họ có thể “có” được. Một người nghiện sex điển hình ví dụ trong thực tế như thế này, trong lúc vợ đi làm, anh ta đi hồ bơi hoặc dành hầu hết thời gian để tán tỉnh các cô gái. Trong khi những ông chồng có vợ và không bị nghiện sex, chí ít cũng giữ khoảng cách an toàn với những phụ nữ khác thì người nghiện sex sẽ tìm cách tiếp cận với bất cứ ai và ở bất cứ đâu cho đến khi “tóm” được con mồi.

Làm thế nào tôi phân biệt được anh ấy có nhu cầu tình dục cao hay nghiện sex?

Với hầu hết mọi người, câu trả lời đúng và chung nhất chính là cảm nhận cách anh ấy “làm tình” với bạn. Liệu chàng có nỗ lực để làm bạn vui, và mang khoái cảm đến cho bạn, hay chỉ chăm chăm vào anh ta mà không hề quan tâm đến bạn? Thường xuyên, người nghiện sex không quan tâm lo lắng lắm về đối tác của anh ta, anh ta chỉ muốn “ở trong” bạn càng nhanh càng tốt, và không quan tâm đến việc kéo dài hay tạo ra đa khoái cảm cho bạn đời. Anh ta muốn khoái cảm cho anh ta, nên lại sẵn sàng lao vào “hiệp” mới mà không cần biết đối tác của mình nghĩ gì. Nếu là nhu cầu cao, hoặc anh chàng đam mê bạn mãnh liệt, chàng sẽ đưa bạn đến đích trước rồi mới đến anh ta.

Tôi nghĩ anh ấy đang lừa dối tôi? Làm sao để chắc chắn?

Nếu anh ấy có vẻ mất hết hứng thú sex với bạn, có khả năng ai đó đang thu hút sự quan tâm của anh ấy. Nếu anh ta thường xuyên xem phim khiêu dâm một cách không kiểm soát được, nếu anh ta xem phim khiêu dâm kiểu quái đản, hãy nghĩ đến chuyện anh ta nghiện sex. Và vấn đề anh ấy không nghĩ đang lừa dối bạn, vì bản chất của người nghiện là bị thứ gây nghiện ám ảnh, không còn “nhận biết” xung quanh.

Tôi có nên cho anh ấy quan hệ? Tôi không muốn anh ấy bỏ tôi, nhưng cảm giác mình chỉ là chỗ để anh ấy thỏa mãn sex mà không tình cảm, rất thất vọng.

Không ai có thể có quyết định cho bạn ngoài chính bản thân bạn. Đừng bao giờ nên có cảm giác áp lực phải quan hệ tình dục đẻ giữ ai đó thủy chung với bạn. Nó rất chán chường và thậm chí nguy hiểm. Nếu các bạn đã là vợ chồng, anh ta muốn 4 lần một đêm, bạn chỉ muổn 1 lần, hãy nói với anh ấy. Nếu các bạn chưa là vợ chồng, và anh ta vẫn chỉ tiếp tục muốn sex mà không muốn gắn bó về mặt pháp lý (kết hôn), hãy hỏi thẳng anh ấy, và nếu anh ta vẫn nói không, bạn tự hiểu và quyết định. Bạn cần nhận được nhiều thứ hơn là chỉ sex, trong mối quan hệ. Hãy đặt một giới hạn và giữ nguyên tắc của mình.

Chàng của tôi bắt đầu muốn các chiêu trò rất lạ trên giường. Thỉnh thoảng tôi có cảm giác như tôi là diễn viên phim khiêu dâm, đang dùng chiêu trò để khêu gợi, điều đó liệu có bình thường không?

Điều rất bình thường ở người nghiện sex là bắt đầu muốn kiểu tình dục khiêu dâm. Với họ, hầu hết là sự chiếm đoạt. có rất ít sự kết nối cảm xúc, và thường là vô nghĩa. Tất cả chỉ xoay quanh khoái cảm. Người nghiện sex ít thể hiện sự âu yếm trong phòng ngủ, một khi “xong việc” là anh ta lập tức rời đi và không quan tâm đến bạn ra sao.

Liệu người nghiện tình dục có thể có mối quan hệ dài lâu?

Một số trường hợp thì có thể, nhưng thường thì ít nếu người trong cuộc không nhìn ra và giúp anh ấy, nếu có thể. Người nghiện thường trong trạng thái săn tìm, và tìm kiếm khoái cảm. Vấn đề lớn nhất khi hẹn hò với người nghiện tình dục là khi phát hiện ra sự thật. Bạn sẽ nghi ngờ và cứ tự hỏi liệu anh ấy đang làm gì, mọi lúc. Khi anh ta rời bạn, bạn nghĩ chắc anh ta đang quan hệ với một ai đó khác.

Nên cư xử như thế nào với người nghiện sex? Liệu tôi có nên đề nghị anh ấy đi tư vấn và điều trị?

Nên nhớ rằng, việc của bạn không phải là “sửa chữa” anh ta. Bạn không phải là nhà trị liệu. Nhưng nên đưa anh ấy gặp chuyên viên trị liệu, càng sớm càng tốt. Nếu anh ta không chịu, hãy đưa ra tối hậu thư. Anh ấy cũng cần phải tự giúp bản thân. Nhưng với tình yêu, lòng kiên nhẫn và sự quan tâm, chăm sóc của đối tác, một phần có thể giúp anh ấy học được cách điều chỉnh ham muốn và tập trung năng lượng cho những việc khác ý nghĩa và tích cực hơn. Ở bên cạnh hay rời xa, dù sao vẫn là quyết định của chính bạn.