Nếu bạn "yêu" mà không biết điều này chắc chắn sẽ hối không kịp, thậm chí chết người

Chuyện vợ chồng 24/11/2017 05:10

Nếu bạn "yêu" mà không biết điều này chắc chắn sẽ hối không kịp, thậm chí chết người hãy lưu ý ngay dù bạn là nam hay nữ.

Nếu bạn 'yêu' mà không biết điều này chắc chắn sẽ hối không kịp, thậm chí chết người - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Quan hệ mà không có biện pháp bảo vệ

Trừ khi bạn đang muốn có thai, ngoài ra không có lý do gì mà bạn không bảo vệ mình khi quan hệ tình d.ục. Biện pháp phổ biến và hiệu quả cao nhất là sử dụng "áo mưa". Bao cao s.u thậm chí đạt hiệu quả đến 99%, trong khi các biện pháp khác như uống thuốc tránh thai, dùng màng chắn âm đ.ạo… chỉ có tác dụng tránh thai chứ không ngăn ngừa được các bệnh lây qua đường tình dục.

Không quan hệ sau khi tắm

Khi tắm, máu sẽ lưu thông khắp cơ thể làm cho các mạch máu giãn nở, tuần hoàn tốt. Nếu làm "chuyện ấy" ngay sau khi tắm sẽ khiến máu phải di chuyển đến cơ quan sinh dục nhiều hơn, giảm lượng máu đến các cơ quan khác trong cơ thể, dễ gây xung huyết, ảnh hưởng sức khỏe.

Quan hệ "cửa sau”

“Yêu” theo cách này dễ làm tổn thương các mô trực tràng và cơ vòng (dễ bị rách). Nó đồng thời cũng làm tăng nguy cơ ung thư hậu môn. Quan hệ qua đường “cửa sau” chỉ có mỗi một ưu điểm là không gây mang thai ngoài ý muốn, nhưng các bệnh tình dục vẫn luôn luôn rình rập.

Quan hệ quá mức

Người có ham muốn cao, thái quá sẽ gây tổn hại tới cơ thể, gây suy yếu các hệ cơ quan khiến cơ thể mệt mỏi, suy kiệt. Quan hệ tình d.ục quá mức có thể gây suy giảm tuổi thọ, chết người.

Những điều nên làm sau quan hệ

Sau quan hệ việc bù đắp năng lượng là cực kỳ quan trọng. Sau thời gian này bạn nên có những cử chỉ hoặc ăn nhẹ để vừa bù đắp lại cho cơ thể vừa vun đắp tình cảm.

– Trò chuyện: bạn và người bạn đời của mình có thể tâm sự với nhau về những chuyện vui trong ngày, những điều mà bạn muốn chia sẻ với đối phương. Đây là cách tốt nhất để tăng sự bền chặt trong các mối quan hệ, nhất là tình cảm vợ chồng. Đừng vội lăn ra ngủ mà bỏ mặt người bạn đời của mình, họ sẽ cảm thấy bị bỏ rơi và tủi thân.

– Âu yếm: Theo các chuyên gia tình dục, những người yêu nhau họ sẽ âu yếm, vuốt ve hoặc hôn bạn tình của mình sau khi trải qua “trận chinh chiến”. Đôi khi chỉ là một cái hôn nhẹ lên má, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc cua đối phương, thì thầm vào tay những lời yêu thương… cũng nói lên người ấy yêu bạn đến nhường nào. Đây cũng là điều mà các chị em nên lưu ý để biết đối phương có yêu mình chân thành hay không.

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