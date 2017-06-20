Giải mã hiện tượng 'xuất binh' trong mơ ở nam giới

Mộng tinh là tình trạng nam giới "xuất binh" trong khi đang ngủ, hiện tượng này xảy ra ở mọi độ tuổi nhưng thường gặp nhất là trong độ tuổi dậy thì.

Nhiều người thường nghĩ rằng việc "phun trào" về đêm ở nam xảy ra là do trong khi ngủ cánh mày râu mơ thấy mình đang âu yếm hay quan hệ với một người nào đó mà họ thích hay cảm mến, yêu thương... Tuy nhiên, trong thực tế nhiều nam giới không mơ thấy những vấn đề liên quan đến tình dục nhưng vẫn bị mộng tinh đó là do cơ thể có nhu cầu giải phóng "tinh binh" dư thừa.

"Giấc mơ ẩm ướt" được xem là một hiện tượng sinh lý bình thường khi nó diễn ra khoảng 1 - 3 lần trong một tháng. Tuy nhiên, con số này có thể thay đổi vì những tác động bên ngoài như: xem tranh ảnh kích thích trước khi đi ngủ, cơ thể quá mệt mỏi hay căng thẳng thần kinh... Những yếu tố đó có thể là nguyên nhân dẫn đến việc mộng tinh xảy ra nhiều hơn.

Nguyên nhân khiến mộng tinh xảy ra thường xuyên

- Nhu cầu tình dục cao: Bởi vì khi nhu cầu quan hệ cao khiến trong suy nghĩ của đàn ông luôn là những hình ảnh về "chuyện ấy", hiện tượng mộng tinh sẽ xuất hiện nhiều hơn.

- Chế đố ăn uống không lành mạnh: Việc ăn uống thiếu chất, thường xuyên sử dụng bia rượu và các món có chứa chất kích thích cũng có thể khiến phái mạnh "xuất binh" trong khi ngủ.

- Nghiện phim nóng: Mặc dù mộng tinh xảy ra do cơ thể giải phóng tinh dịch dư thừa trong cơ thể. Tuy nhiên, nam giới thường xuyên xem phim hay sách, truyện có hình ảnh, nội dung nhạy cảm thì về đêm rất dễ bị mộng tinh.

Mộng tinh nhiều có ảnh hưởng sức khỏe?

Dù mộng tình được cho là dấu hiệu bình thường ở nam giới nhưng nếu xuất hiện tình trạng này liên tục từ 1 tuần đến 10 ngày hoặc nhiều hơn, có thể ảnh hưởng không tốt đến tinh thần và thể chất của nam giới.

Khi nam giới thường xuyên "xuất binh" trong mơ là một dấu hiệu của chứng nghiện tình dục. Lý do là những người luôn suy nghĩ đến chuyện quan hệ nam nữ, kích thích ham muốn, luôn tìm cách thỏa mãn bản năng của bản thân vào bất kỳ thời điểm nào, kể cả khi đang ngủ.

Chứng nghiện tình dục sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý cũng như những sinh hoạt trong cuộc sống của nam giới. Theo nhiều thống kê những người thực hiện hành vi phạm pháp về tình dục đều có khởi nguồn là do nghiện phim nóng.

Cải thiện vấn đề mộng tinh

- Nên thư giãn, nghỉ ngơi hợp lý để hạn chế áp lực tâm lý không cần thiết cũng là cách tốt để hạn chế tình trạng mộng tinh.

- Tăng cường tập thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe, duy trì chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Điều này không chỉ cải thiện tình trạng mộng tinh, mà còn giảm được phần lớn tác hại của nó đối với sức khỏe.

- Hạn chế sử dụng bia rượu và các đồ uống, thức ăn có chứa chất kích thích.

- Tránh hoặc hạn chế xem phim nóng hay hình ảnh có tính chất khiêu gợi