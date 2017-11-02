Đừng dại dột làm những điều này nếu không muốn chàng mất hứng khi ‘yêu’

Những sai lầm khiến chàng mất hứng khi “yêu” thường là những điều rất nhỏ nhặt, đôi khi lại xuất phát từ chính thói quen hàng ngày của bạn. Nhiều chị em vô tư làm những điều này mà không hề biết rằng chính mình đã phá hỏng cuộc “yêu” của cả hai.

Chính điều này khiến phái mạnh nghĩ rằng bản thân họ không đủ thu hút để hấp dẫn bạn. Điều này khiến chàng trở nên tự ti, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc “yêu”.

Nhiều cuộc khảo sát đã cho thấy, đàn ông thường cảm thấy hưng phấn hơn khi phụ nữ chủ động trong “ chuyện ấy ”. Tuy nhiên, nhiều chị em lại cảm thấy xấu hổ khi phải chủ động trong mỗi “cuộc yêu”.

Nếu muốn “chuyện ấy” thêm phần thăng hoa, bạn đừng ngần ngại trở thành người chủ động. Sự mạnh dạn và táo bạo của bạn sẽ khiến chàng bất ngờ, giúp cuộc “yêu” trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

Nói nhiều chuyện không liên quan

Phụ nữ thường muốn được tâm sự và chia sẻ với bạn đời những khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu bạn luôn lôi chuyện công việc hay con cái để nói trong mỗi cuộc “yêu” thì đây thực sự là một sai lầm. Chàng trai của bạn sẽ dễ dàng mất hứng khi phải nghe những câu chuyện như vậy.

Thay vào đó, bạn nên thủ thỉ những lời yêu thương với chàng. Nếu là người phụ nữ thông minh, bạn sẽ biết lựa chọn địa điểm và thời gian thích hợp để giãi bày tâm sự.

Giả vờ “lên đỉnh”

Khoa học đã chứng minh phụ nữ thường khó đạt cực khoái hơn đàn ông. Trước tình trạng này, bạn nên tâm sự thẳng thắn với chồng để tìm hướng giải quyết thay vì chọn cách giả vờ “lên đỉnh”.

Đàn ông có thể nhận ra việc phụ nữ giả vờ “lên đỉnh”, điều này sẽ khiến chàng bị ảnh hưởng về tâm lý, cảm thấy tự ti, hạn chế cảm xúc trong những cuộc “yêu” sau này.

Chỉ thích quan hệ trong bóng tối

Nhiều chị em chỉ thích quan hệ trong bóng tối vì mặc cảm với những khuyết điểm trên cơ thể hoặc cảm giác xấu hổ khi đối diện với bạn tình. Tuy nhiên, việc quan hệ trong bóng tối có thể khiến chàng mất hứng khi “yêu” vì đàn ông thường muốn nhìn biểu cảm của phụ nữ khi hai người ân ái.

Để cuộc “yêu” không bao giờ nhàm chán, thay vì chỉ quan hệ trong bóng tối, bạn có thể bắt đầu thử với ánh sáng từ những ngọn nến lãng mạn. Điều này sẽ giúp bạn dần tự tin hơn.