Stress là vấn đề tâm lý mà nhiều người trong xã hội hiện nay mắc phải. Đây là vấn đề có thể gây tác hại nặng nề cho sức khỏe cơ thể và cuộc sống tình dục cũng không ngoại lệ.

Nam giới bị stress và mang nhiều lo âu khiến cho cơ thể sản sinh lượng tinh dịch ít hơn. Đồng thời, một cuộc nghiên cứu được công bố trên chuyên san Fertility and Sterility (Mỹ) cho biết tinh trùng của những đàn ông bị stress có chất lượng kém hơn.

Phụ nữ khó "lên đỉnh"

Phụ nữ tâm lý bị căng thẳng làm giảm lượng oxytocin, hoóc-môn giúp tăng hưng phấn trong chuyện "yêu". Do đó, dù cố gắng kéo dài thời gian quan hệ hay tăng thời gian cho "màn dạo đầu" thì khả năng thăng hoa vẫn giảm đáng kể.

Tần suất "yêu" giảm

Việc stress trong thời gian dài khiến cho nam giới giảm ham muốn, vì tâm lý bị căng thẳng làm giảm lượng testosterone, hoóc-môn tình dục ở nam. Vì vậy, làm ảnh hưởng đến chuyện "chăn gối" của các chàng và làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của các cặp đôi.

Giảm khả năng thụ thai

Phụ nữ thường xuyên bị stress làm giảm số lượng hoóc-môn estrogen và progesterone, có khả năng giúp thụ thai thành công. Ngoài ra, chúng còn kéo theo những vấn đề về chu kỳ kinh nguyệt; như: kinh nguyệt không đều, thời gian chu kỳ không ổn định... cũng khiến cho việc mang thai khó khăn hơn.

Khiến xuất tinh sớm và rối loạn cương dương

Hệ thần kinh bị ức chế do stress, làm ảnh hưởng đến thể chất và cả giấc ngủ. Mất ngủ sẽ làm giảm sức khỏe, tâm trạng không thoải mái, ảnh hưởng lớn đến đời sống tình dục. Rất nhiều trường hợp mắc chứng rối loạn giấc ngủ kéo theo tình trạng giảm tần suất quan hệ tình dục, giảm ham muốn hay rối loạn cương dương.

Xóa bỏ stress để thăng hoa trong "cuộc yêu"

Chế độ ăn cung cấp hoóc-môn tình yêu

Cơ thể nam giới nên được bổ sung hoóc-môn testosterone, ở nữ giới là estrogen. Đây là nội tiết tố khiến cơ thể tăng ham muốn tình dục, giúp cho các cặp đôi thăng hoa trong việc "yêu". Đồng thời, hoóc-môn testosterone còn giúp cho phái mạnh cảm thấy trẻ trung, sung mãn và lạc quan yêu đời.

Ngừng công việc và ưu tiên nghỉ ngơi

Đừng vì quá căng thẳng trong công việc mà tìm đến các chất cồn hay thuốc lá, giải tỏa thần kinh trong phút chốc mà làm stress thêm trầm trọng và ảnh hưởng đến sức khỏe sau này.

Bạn nên sắp xếp và bố trí thời gian công việc của mình cho hợp lý và dành nhiều thời gian cho gia đình, nghỉ ngơi hay thể thao để giải tỏa tâm lý hiệu quả.