8 tuyệt chiêu "yêu" khiến chồng thèm khát vợ miết thôi!

Nếu chuyện chăn gối của bạn không còn phấn khích như lúc mới cưới nhau, bạn hãy thử những "chiêu" sau, đảm bảo "chuyện ấy" của vợ chồng bạn sẽ cải thiện nhanh chóng, anh ấy sẽ lại mê bạn như điếu đổ thôi.

1. Chơi trò đố nhau. Hỏi anh ấy về sở thích của bạn khi “yêu”, bạn thích anh ấy hôn ở đâu nhất… Mỗi câu trả lời đúng chàng sẽ được tặng một “nụ hôn giới tính” kéo dài 10 giây. Nếu sai, chàng sẽ phải chịu hình phạt là bị nhỏ nến lên người (chọn loại nến mát-xa để không làm chàng bị bỏng).

2. Kiểm soát nhịp “yêu” bằng cách giữ bấu nhẹ móng tay vào hông chàng và điều khiển chàng theo ý mình. Nhìn thẳng vào mắt anh ấy khi làm thế nhé.



3. Lấy một viên đá nhỏ, lăn khắp người chàng ở những khu vực nhạy cảm nhất. Rồi khi đá tan hết và cả người anh ấy vẫn còn ướt nước, hãy hơ nóng chàng bằng hơi thở của bạn. Chàng sẽ tan chảy như viên đá kia luôn và ngay. Chắc chắn.

5. Khi cả hai đang cuồng nhiệt nhất, hãy đưa ngón tay vào mồm chàng. Anh ấy sẽ biết phải làm gì với nó. Và đừng quên chủ động làm điều tương tự với chàng nhé. Hãy phát huy sức mạnh của lưỡi đi nào.

4. Khi anh ấy đang ngồi ở ghế sa-lông, bất ngờ trèo lên lưng chàng. Kéo đầu chàng ngược lại rồi tặng anh ấy một nụ hôn sâu. Bạn đã gọi anh ấy “dậy” luôn và ngay khi đó rồi đấy.

6. Bịt mắt chàng lại bằng chiếc cravat của anh ấy. Và thì thầm vào tai chàng rằng “Chạm vào em đi anh. Không phải chỗ đấy, ở đây cơ mà!”. Khi thị giác bị hạn chế, các giác quan khác sẽ phát triển cực mạnh, đặc biệt là xúc giác của chàng. Một bữa tiệc yêu chỉ cách bạn có vài phút nữa thôi.



7. Rủ anh ấy xem hết một bộ phim nóng mà không được chạm vào người bạn. Nếu chàng cố tình không nghe, cương quyết gạt tay anh ấy ra. Đảm bảo đến khi chàng không chịu đựng được nữa, cả hai sẽ có một đêm siêu bùng nổ và khó quên.



8. Khi cả hai ra ngoài ăn tối, hãy kín đáo kích thích bên ngoài chàng bằng tay hoặc bàn chân. Dừng lại ngay khi chàng đã “dậy”. Đảm bảo anh ấy sẽ nhấp nhổm cả bữa ăn như cậu nhóc hai tuổi đang buồn tè. Và sao nữa nhỉ? Đêm nay là của riêng hai người đó!

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