'Phát sốt' với cách làm bánh Trung thu khoai lang tím cực ngon

Chuyên gia nói gì 25/08/2016 16:28

Vì sao nhiều chị em săn tìm cách làm bánh Trung thu khoai lang tím ngon ‘điên đảo’ này? Hãy cùng chúng tôi khám phá nhé.

'Phát sốt' với cách làm bánh Trung thu khoai lang tím cực ngon - Ảnh 1
Bánh Trung thu khoai lang tím rất ngon - Ảnh minh họa

Nguyên liệu

Khoai lang tím (500g), nhớ chọn những củ khoai không bị sùng nhé.

Đậu xanh không vỏ (200g)

Sữa đặc (70ml)

Đường 100g, cà phê vani 1 thìa

Hướng dẫn

Trước tiên, ngâm đậu xanh vào nước khoảng 4 tiếng. Sau đó, nấu đậu xanh cho chín rồi lấy ra giã nhuyễn (bạn có thể dùng cối hoặc máy xay).

'Phát sốt' với cách làm bánh Trung thu khoai lang tím cực ngon - Ảnh 2

Bỏ đậu xanh vào chảo, cho thêm vani, đường vào cho đến khi mịn dẻo. Sau đó, chia thành các viên nhân tròn đều.

'Phát sốt' với cách làm bánh Trung thu khoai lang tím cực ngon - Ảnh 3

Cho khoai lang vào xửng để hấp chín. Đợi khoai nguội, lột vỏ và tán cho khoai nhuyễn, gỡ hết xơ (nếu có).

Bỏ khoai vào chảo cùng sữa đặc, xào sơ cho đến khi khô (nếu vẫn ướt, hãy để vào tủ lạnh khoảng 1 giờ).

'Phát sốt' với cách làm bánh Trung thu khoai lang tím cực ngon - Ảnh 4

Chia khoai thành các phần đều nhau, nhớ ấn dẹt miếng khoai nhé.

Bỏ nhân vào vỏ bánh sao cho nhân không bị hở. Quét một ít dầu ăn vào khuôn bánh rồi ép chặt . Nhờ dầu ăn, bạn sẽ dễ dàng lấy bánh ra hơn.

'Phát sốt' với cách làm bánh Trung thu khoai lang tím cực ngon - Ảnh 5

Đơn giản quá đúng không nào? Chúc các bạn thành công.

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