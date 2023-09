1. Chuyển thịt đông lạnh từ ngăn đông sang ngăn thường

Một cách rã đông phổ biến khá nhiều người sử dụng đó chính lá để thịt đông xuống ngăn mát để thịt rã từ từ. Tuy nhiên, trong quá trình này, thịt sẽ bị chảy nước, phần nước này ở nhiệt độ của ngăn mát không còn an toàn như ở ngăn đông vì vi khuẩn đã có điều kiện để phát triển. Do đó, chúng có thể làm bẩn những thực phẩm khác ở dưới ngăn mát, đặc biệt là thực phẩm chín và ăn liền. Do đó, nếu muốn rã đông theo cách này, bạn nên để thịt rã trong một cái hộp được đậy kín hoặc rã đông bên ngoài bằng lò vi sóng hoặc bằng nước và không để trong tủ lạnh.