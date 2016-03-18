Giúp bạn bảo quản thức ăn trong tủ lạnh thật lâu mà không sợ mất chất

Với những thực phẩm đã chế biến, có hạn dùng ngắn bạn cần lưu ý những điều sau:

Những mẹo nhỏ sau đây sẽ rất hữu ích cho việc lưu trữ, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh của bạn.

- Sau khi lấy thực phẩm ra khỏi tủ lạnh, bạn nên ăn càng nhanh càng tốt. Tránh việc thực phẩm ở bên ngoài không khí quá lâu.

- Nếu muốn dự trữ đồ ăn đã nấu chín để ăn dần, bạn cần chắc chắn rằng số thực phẩm này được làm nguội trong vòng nhiều nhất là 90 phút, sau đó mới cho vào tủ lạnh. Một lưu ý nhỏ là bạn không nên để số thực phẩn trên quá 2 ngày, nên ăn hết chúng trong vòng 2 ngày nhé.

- Không bao giờ để hộp bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh mà không có nắp. Kim loại trong tủ có thể chuyển hóa vào thực phẩm bên trong.

- Hãy vệ sinh tủ lạnh thường xuyên, việc này đảm bảo vi khuẩn không có cơ hội xâm nhập vào thực phẩm của bạn.

2. Đối với thực phẩm đóng gói sẵn

- Nếu bạn mua một loại thực phẩm đóng gói đã chế biến sẵn nào đó, nhưng lại không dùng hết chúng thì hãy trút chúng vào hộp nhựa và ghi chú hạn sủ dụng ở ngoài hộp để chắc rằng bạn không ăn phải đồ quá hạn

3. Giúp bạn lưu trữ thịt trong tủ lạnh đúng cách

- Để tránh nhiễm khuẩn chéo bạn cần đảm bảo rằng thịt sống và thịt đã nấu chính phải được trữ riêng.

- Để tránh nước thịt nhỏ trúng các thực phẩm khác, bạn hãy cho thịt sống vào hộp và đậy kín nắp, sau đó cho vào kệ dưới cùng của tủ lạnh.

- Nếu bạn mua thịt trong siêu thị, làm theo hướng dẫn bảo quản dán bên ngoài và không sử dụng nếu đã quá hạn ghi trên bao bì.