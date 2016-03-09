Sinh thường là một phương pháp sinh thuận tự nhiên, có lợi cho cả mẹ và con, vì nó giúp em bé ra đời khỏe mạnh hơn, đề kháng tốt đồng thời mẹ dễ phục hồi. Nhưng sinh thường sẽ trở nên khó khăn nếu cổ tử cung của mẹ không mở hoặc mở ít, cơ tử cung không co bóp đủ mạnh hoặc mẹ không đủ sức.

Người ta thường nói, quá trình trở dạ, sinh nở cũng giống như t? vi ệc người mẹ phải đối mặt với cửa tử vì nó ẩn chứa rất nhiều nguy cơ gây hại đến sức khỏe , tính mạng của cả mẹ và con. Một số phụ nữ có cơ địa sinh bé dễ dàng, nhưng số khác lại không được may mắn như vậy, quá trình chuyển dạ rất đau đớn và khổ sở.

Chia sẻ trên diễn đàn webtretho, bà mẹ có nickname Hongminh86 cho biết, trong các kinh nghiệm dân gian được lưu truyền giúp mẹ bầu sinh dễ, có thức uống làm từ 1 loại rau quen thuộc mà nhiều bà bầu đã áp dụng và thành công. Đó là uống nước lá tía tô nấu chín (càng đặc càng tốt). Tía tô có những vi chất giúp tử cung mở dễ và sinh bé ít nguy hiểm, nhanh chóng.

Nước lá tía tô giúp chị em sinh thường dễ dàng hơn. (ảnh minh họa)

Theo người mẹ này, cách làm cũng rất đơn giản, khi gần đến ngày chuẩn bị sinh, bạn mua sẵn vài bó lá tía tô để trong tủ lạnh, nhặt rửa sạch sẽ. Khi có cơn đau chuyển dạ đầu tiên, bạn nhờ người thân đun lá tía tô với nước. Chú ý không cho quá nhiều nước để thu được nước tía tô đậm đặc. Sau đó bạn cho vào các chai nhỏ, để tủ lạnh và uống dần.

Mẹ bầu có thể uống nước lá tía tô khoảng 1 tuần trước ngày dự sinh, hoặc uống ngay khi có cơn đau đầu tiên. Mỗi lần uống khoảng nửa lít, uống dần cho đến khi sinh bé. Một số mẹ bầu cho biết nếu uống đúng cách, mẹ sẽ có thể sinh bé trong vài tiếng đồng hồ, cổ tử cung mở nhanh, không đau đớn nhiều, không mất sức mẹ lại khỏe con.

Tuy nhiên, theo nhiều bác sĩ, đây là cách dân gian, các bà bầu cần phải cẩn trọng, không dùng cho mẹ bầu có tiền sử cao huyết áp. Trên tờ Vnexpress, bác sĩ Trần Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Châm cứu Trung ương (Hà Nội) cho biết: "Trong thai kỳ nói chung, cơ thể thai phụ đã nóng, nếu dùng lá tía tô dài ngày có thể dẫn đến tăng huyết áp. Trong Đông y lá tía tô cũng là một loại thuốc, có tác dụng giải cảm. Với người có thai, việc dùng tía tô trong vòng 2-3 ngày để chữa cảm cúm cũng rất tốt".

Các chuyên gia khuyến cáo, bản thân lá tía tô là một loại thuốc, mà đã là thuốc thì khi sử dụng để chữa bệnh phải có chỉ định của thầy thuốc, đặc biệt là với thai phụ.

Chúc bạn mẹ tròn con vuông!