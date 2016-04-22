Hãy ngừng ngay việc ăn nội tạng động vật nếu không muốn chết sớm

Theo các chuyên gia, bất kỳ loại thực phẩm nào cũng có hai mặt "lợi - hại" và nội tạng động vật cũng không phải là ngoại lệ, điều quan trọng nhất là sử dụng bao nhiêu, sử dụng như thế nào và nguồn gốc của những loại nội tạng đó từ đâu.

Không chỉ trong các bữa cơm gia đình với giá xào gan, lòng lợn luộc chấm mắm tôm, cháo lòng, dồi trường xào mà ngay cả trên bàn nhậu các quý ông cũng chuộng các món ăn được làm từ nội tạng động vật như gan gà nướng, mề gà xào... Chính vì sự phổ biến và ưa thích của nội tạng động vật trong thực đơn khiến cho nguy cơ mắc bệnh càng đáng báo động.

Sở dĩ chúng ta nên cảnh giác với các bộ phận nội tạng của động vật bởi chúng có nhiều nguy cơ nhiểm bẩn, là môi trường thuận lợi cho vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng... Đặc biệt nội tạng động vật sẽ phụ thuộc vào chất lượng chăn nuôi như ăn phải thức ăn dư thuốc trừ sâu, chì, cadimi, asen... Hoặc người chăn nuôi không tuân thủ liệu trình chữa bệnh như dùng quá nhiều kháng sinh, thuốc tẩy giun sán... sẽ để lại dư lượng hóa chất, đặc biệt ở các nội tạng động vật như gan, thận, dạ dày, ruột non, ruột già.

Chưa kể đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay, nhiều tiểu thương vì lợi nhuận mà phù phép để thực phẩm bẩn trở nên tươi mới mà người tiêu dùng không hề hay biết. Họ cứ nghĩ mình đã mua được những sản phẩm tươi ngon, nhưng không ngờ chúng được trữ đông cả chục năm trước.

Tóm lại, đảm bảo chắc chắn an toàn vệ sinh các thức ăn từ nội tạng động vật mới có thể tận dụng được giá trị dinh dưỡng của chúng.

Mẹo chọn nội tạng động vật tươi ngon khi đi chợ

Tim: Bạn nên chọn những quả tim lợn có bề mặt nhẵn bóng, sờ thấy mềm mại, bao tim còn dính liền với cơ tim. Nếu thấy quả tim mềm nhũn, mặt bên ngoài sần sùi hay tụ máu đều là tim lợn thì không nên chọn.

Gan: Bạn nên chọn gan có màu đỏ tím sẫm, hoặc ngả sang tím bề mặt nhẵn bóng sờ thấy mềm và mịn, ấn tay vào lún xuống in dấu tay. Nếu gan gia súc có màu sắc từ đỏ gạch non đến vàng hoặc bạc ngả sang trắng, bề mặt lổn nhổn có nốt trắng rắn bạn tuyệt đối không được mua vì đây là biểu hiện của gan gia súc bị bệnh.

Lá lách: Gia súc khoẻ thường có lá lách dài và dẹt, hai đầu tròn, màu đỏ sẫm, hơi xanh, sờ vào thấy hơi xốp, lợn lá lách cũng dài, hai đầu tròn, nhưng màu nâu, cấu tạo xốp. Những lả lách bị bầm đen, nhũn… tuyệt đối không dùng.

Nội tạng nên được chế biến trong ngày. Để tránh mùi hôi, tanh của tim, gan bầu dục nên cắt bỏ thành phần gây hôi rồi trần qua nước sôi trước khi sử dụng, và tránh mùi hôi của dạ dày, lòng cần bóp muối kỹ và trần qua nước sôi.