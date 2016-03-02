Nếu đồng thời uống rượu quá nhiều có thể làm cho hàm lượng chì trong máu tăng cao, từ đó các chất có hại vừa sinh ra kết hợp với cồn trong rượu dần dần sẽ tạo thành khối u trong đường tiêu hóa.

Uống rượu khi ăn cùng đồ nướng hoàn toàn không hề tốt cho sức khỏe . Trong quá trình nướng, thực phẩm ngoài việc bị mất đi lượng protein đáng kể thì chất a-xít nucleic có trong các loại thịt khi chế biến ở nhiệt độ cao sẽ sản sinh ra chất làm đột biến gene. Đây chính là thủ phạm gây bệnh ung thư.

Các loại thực phẩm xông khói, có chứa chất nitrosamine và sắc tố thường gây ra phản ứng với cồn trong rượu, gây hại cho gan, làm tổn thương khoang miệng, niêm mạc dạ dày và thực quản, thậm chí có thể gây ung thư.

3. Cà rốt

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo: 'Việc ăn cà rốt khi uống rượu hoàn toàn không hề tốt cho sức khỏe. Bởi vì, chất carotene có nhiều trong củ cà rốt khi kết hợp cùng chất cồn có trong rượu sẽ sinh ra độc tố ảnh hưởng xấu đến gan, về lâu dài gây ra các bệnh về gan'.

Các chuyên gia khuyên những người thường ăn cà rốt khi uống rượu phải lập tức bỏ thói quen này. Ngay cả sau khi uống sinh tố cà rốt xong, bạn cũng tuyệt đối không uống rượu ngay để tránh gây hại cho gan.

4. Trái cây có vị chua

Khi uống rượu đồng nghĩa với việc sẽ tác động xấu tới bao tử của bạn. Do vậy, khi bạn ăn cam, quýt, bưởi hay những loại quả có vị chua trong lúc uống rượu sẽ khiến thành bao tử bị tổn thương trầm trọng hơn. Từ đó dẫn tới việc dễ bị đau và loét bao tử.

Thay vì ăn các loại trái cây có vị chua bạn có thể lựa chọn quả chuối, loại quả vừa bổ sung dinh dưỡng lại giúp dạ dày của bạn hoạt động tốt hơn.

5. Sô cô la

Sô cô la chứa nhiều dầu, sữa và chất béo, những chất này sẽ gây kích ứng dạ dày, khiến bạn cảm thấy khó chịu khi đang uống rượu. Tốt nhất là bạn nên tránh xa những món có nhiều bơ sữa khi đang nhậu nhẹt nếu không muốn bị tiêu chảy hoặc đau bao tử.