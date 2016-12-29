Tự làm son dưỡng hồng môi từ củ dền cực dễ cực đơn giản

Môi thâm thường là do sắc tố bẩm sinh. Ngoài ra, các yếu tố khác như ô nhiễm, khói bụi hay dùng son nhiều chì cũng ảnh hưởng đến màu môi. Một nguyên liệu cực kỳ hữu dụng trong việc phục hồi sắc hồng của môi bị thâm là củ dền. Đây là loại thực vật giàu Vitamin A và Beta-Caroten, chất chống oxy hóa vượt trội. Với loại son dưỡng này, bạn sẽ nhanh chóng có đôi môi hồng tươi mà không cần phải đi xăm đau đớn.

Bạn muốn có đôi môi hồng tươi, xinh xắn? Hãy tập ngay cho mình 2 thói quen quan trọng hôm nay đó là tẩy tế bào chết và dưỡng môi. Không như những vùng da khác trên cơ thể, môi không có tuyến dầu để giữ ẩm. Do đó, nó thường xuyên bị khô và đóng nhiều lớp tế bào chết trên bề mặt khiến môi thâm sì khó chữa. Việc tẩy lớp tế bào chết này không những giúp môi mềm mượt mà còn khiến cho son dưỡng dễ dàng bám vào môi hơn.

- Một củ dền vừa

- Dầu dừa

- Máy xay sinh tố

- Hũ nhỏ

Cách làm:

Bước 1:

Đầu tiên bạn cần rửa kỹ củ dền với nước. Sau đó, gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài, cắt củ dền thành lát nhỏ và cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Bạn không cần thêm nước vào củ dền vì khi xay nó sẽ tự động ra nước.

Bước 2:

Dùng rây lọc bỏ bã củ dền, chỉ giữ lại nước. Cho nước củ dền vào một cái hũ nhỏ. Chú ý để tránh vi khuẩn, trước khi dùng bạn nên tiệt trùng hũ đựng với nước nóng hoặc cồn để sản phẩm không bị hỏng.

Bước 3:

Thêm khoảng một muỗng cà phê dầu dừa vào nước củ dền. Nếu bạn muốn làm son sheer, có thể thêm dầu dừa nhiều hơn một chút. Nếu không có dầu dừa, bạn có thể thêm mật ong hoặc sáp ong nấu chảy nếu muốn son trở nên đông đặc.

Dùng muỗn trộn đều son sau đó để trong tủ lạnh cho son đặc lại. Mỗi lần sử dụng xong, bạn bảo quản trong ngăn mát và có thể dùng trong 1-2 tuần.

Khi thoa lên môi, tinh chất củ dền sẽ ngấm vào tế bào da và làm môi hồng hào hơn. Lưu ý cần tẩy tế bào chết cẩn thận trước khi thoa son để đạt được hiệu quả tốt hơn.

Công thức tẩy tế bào chết:

Không cần mua ở ngoài, bạn hoàn toàn có thể tự làm kem tẩy tế bào chết cho môi bằng cách trộn đường nâu, mật ong, chút dầu olive đều và massage lên môi trong 5-10 phút trước khi thoa son củ dền. Chăm chỉ làm đều đặn 1-2 tuần, bạn sẽ có đôi môi hồng hào tự nhiên mà không cần phải phun xăm.

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