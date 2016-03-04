Mũi sạch bóng mụn đầu đen trong 5 phút với... cơm nắm và đá viên

Mụn đầu đen trên mũi không nguy hiểm, tuy nhiên nó ảnh hưởng rất nhiều đến thẩm mỹ trên gương mặt bạn. Để trị mụn đầu đen không dễ, vì chúng thường tái đi tái lại rất nhiều lần. Có một bí kíp sau, bạn có thể áp dụng rất dễ cho nhiều trường hợp mụn đầu đen ở mũi, trán hay má. Tất cả những gì bạn cần là một nắm cơm mà thôi.

- 1 chậu nước

- Vàit? viên đá

Các bước thực hiện:

- Đầu tiên, bạn cần đảm bảo rằng da mặt mình đang trong tình trạng sạch. Bạn cần tẩy trang và rửa mặt bằng sữa rửa mặt cho sạch bụi bẩn và lớp trang điểm. Tiếp đến, thấm khô mặt với khăn mềm rồi rửa sạch da mặt, lấy cơm nóng nắm thành 1 nắm tròn nhỏ vừa trong nắm tay. Bạn nên nắm nhanh tay để cơm còn nóng. Sau đó dùng nắm cơm vừa nắm lăn đều lên vùng da bị mụn đầu đen, lăn chậm, kỹ càng. Tuy nhiên bạn cần cẩn thận nhiệt độ cơm không được quá nóng đến nỗi gây bỏng da vì nó sẽ làm phản tác dụng. Và cơm cũng không được quá nguội vì cơm nguội không đem đến hiệu quả trị mụn đầu đen.

- Bạn nhẹ nhàng lăn đều nắm cơm trên da cho đến khi cơm chuyển thành màu đen do bụi bẩn thì ngưng lại. Tiếp đến, bạn chuẩn bị 1 thau nước lạnh, thả vài viên đá vào và dùng nước này rửa mặt. Mục đích của việc rửa mặt bằng nước lạnh là giúp se lỗ chân lông lúc nãy đã mở ra do lăn cơm nóng. Rửa khoảng 2 phút rồi lau lại mặt với khăn khô.

Bạn nên thực hiện liệu trình này 1 tuần 3 lầ đều đặn để thấy được hiệu quả, mỗi lần ít nhất 5 phút.

Cơ chế hoạt động:

- Sức nóng của cơm sẽ làm lỗ chân lông nở ra, trong quá trình đó, cơm sẽ hút các chất bẩn, cặn bã trong lỗ chân lông ra khỏi nó và cuốn vào hạt cơm. Khi bạn rửa với nước lạnh, lỗ chân lông khi nãy nở ra sẽ được se khít như ban đầu.

Chúc bạn thành công!